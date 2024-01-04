Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan\'dan gelen teklifleri reddettim

A Milli Takımımız'ın kaptanı ve Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da Sportmediaset'e özel bir röportaj verdi.

"ARABİSTAN'DAN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİM"

Suudi Arabistan'dan teklifler aldığını söyleyen Hakan, "Suudi Arabistan'dan teklifler geldi ama geri çevirdim. Çünkü Inter'i çok seviyorum. Kulüp yönetimine teşekkür ediyorum. Çünkü ne düşündüğümü biliyorlar. Ben kalmak istiyordum. Teklifler geldiğinde 'Siz karar verin' dedim" dedi.

"KİM HAKLI GÖRECEĞİZ"

Milan'a veda etmesiyle ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Herkes para problemleri yüzünden ayrıldığımı düşünüyor ama para her zaman her şey demek değildir. Benim için en önemli şey kendimi önemli hissetmek. Inter'de hissettiğim şey bu. Milan taraftarları yanlış yaptığımı mı söylüyor? Onlara en iyisini diliyorum ama sabredelim, sonunda kim haklı göreceğiz" ifadelerini kullandı.