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Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim

Inter'in yıldızı ve A Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da bir röportaj verdi. Kendisine gelen teklifler halkında konuşan Çalhanoğlu, ''Para her zaman her şey demek değildir. Suudi Arabistan'dan teklifler geldi ama geri çevirdim. Çünkü Inter'i çok seviyorum'' ifadelerini kullandı.

04.01.2024 - 16:21,  Güncelleme: 16:25
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A Milli Takımımız'ın kaptanı ve Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da Sportmediaset'e özel bir röportaj verdi.

"ARABİSTAN'DAN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİM"

Suudi Arabistan'dan teklifler aldığını söyleyen Hakan, "Suudi Arabistan'dan teklifler geldi ama geri çevirdim. Çünkü Inter'i çok seviyorum. Kulüp yönetimine teşekkür ediyorum. Çünkü ne düşündüğümü biliyorlar. Ben kalmak istiyordum. Teklifler geldiğinde 'Siz karar verin' dedim" dedi.

"KİM HAKLI GÖRECEĞİZ"

Milan'a veda etmesiyle ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Herkes para problemleri yüzünden ayrıldığımı düşünüyor ama para her zaman her şey demek değildir. Benim için en önemli şey kendimi önemli hissetmek. Inter'de hissettiğim şey bu. Milan taraftarları yanlış yaptığımı mı söylüyor? Onlara en iyisini diliyorum ama sabredelim, sonunda kim haklı göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan\'dan gelen teklifleri reddettim
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Ender Kervancıoğlu: Chelsea takımının ve Brezilya milli takımının yıldızı Oscar vardı Çin ligine gitmişti. 7 yıldır Şanghayda oynuyor. Adı unutuldu,yıldızı söndü, milli takıma çağrılmaz oldu ama röportajında bunları hiç önemsemediğini söylüyor. Çine para için gittiğini, sonuçta bu işi para için yaptığını söylüyor. Ben de Oscar gibi düşünenlerdenim. Mesut-Fenerbahçe aşkının nasıl fos çıktığını gördünüz. Üstelik bazen 15 yıl bi takımda oynarsınız o takım size jübile yapmayı çok görür. Yanıtla 7 0

Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan, İtalya, Spor, Son Dakika

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