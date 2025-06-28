Hakan Çalhanoğlu\'ndan Galatasaray cevabı

Serie Devi Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, La Liga ekiplerinden Valencia forması giyen milli futbolcu Cenk Özkaçar'ın düğün töreni nedeniyle İstanbul'a geldi. A Spor'a açıklama yapan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray dedikodularına da cevap verdi.

GALATASARAY'A TRANSFER AÇIKLAMASI

İsmi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, bu iddialarla ilgili açıklama yaparak, "Transferimle ilgili konuşmak istemiyorum. Cenk'in bu mutlu gününde yanında olmak istedik. Transferimle ilgili hayırlısı neyse o olsun inşallah." sözlerini sarf etti.

YUNUS AKGÜN İLE AYNI MASADA OTURDU

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, düğün töreninde Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün ile aynı masada yer aldı. İkilinin sık sık diyalog içinde olduğu görüldü.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Hakan, 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.