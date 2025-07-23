Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı

Haberin Videosunu İzleyin
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
23.07.2025 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
Haber Videosu

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımında mutlu olduğunu ve arkadaşları ile bir sorun yaşamadığını ifade etti.

Adı günlerdir Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu geleceğiyle ilgili son noktayı koydu. Milli futbolcu açıklamasında Inter'de devam etmek istediğini belirtti.

"GERİ DÖNMEKTEN MUTLUYUM"

Yeni sezon öncesi kampına katılmak için İstanbul'dan ayrılan ve Milano'ya giden Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. Inter'e yeniden döndüğü için mutlu olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu "Geri dönmekten mutluyum, Inter'i çok özlemiştim. Artık hazırım. Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, burada konuşmak için dönmeyi bekledim. Mutluyum, Inter'in oyuncusuyum ve hep burada devam etmek istediğimi söyledim. Hedefim burada kupalar kazanmak. dedi.

"HER ŞEY ÇÖZÜLDÜ"

Hakan Çalhanoğlu ayrıca daha önce "Oynamak istemeyen gitsin" diyen takım Lautaro Martinez için "Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey çözüldü. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız ve biter. Şu an tatilde, bu da çok normal. Kafamız doluydu, şimdi hepimiz rahatladık." ifadelerini kullandı.

Ayrıca milli futbolcu "Sözleşme yenilemesi mi? Umarım öyle olur, göreceğiz. Burada kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum." dedi.

Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mh459267:
    İNTER DE İYİYDİN DE NEDEN BU KADAR GÜNDEM MEßGUL ETMEK ..NAZ YAPMAK..? O KADAR DA BULUNMATACAK BİR OYUNCU DEĞİL 1 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    geçen hafta milli takım futbolcusu değil, böyle futbolcumu olur diyen kuşlar dün Fener'e gelme ihtimaline karşı süper futbolcu, transfer çalımı felan diyorlardı, yarında Mourinho istemedi derler 0 0 Yanıtla
  • Erkan demir:
    ya fenev ne olacak şimdı. :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi’ne rekor ceza Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi'ne rekor ceza
Sakarya ve Bilecik’te ciğerlerimiz yanıyor Alevler bazı bölgelerde yeniden canlandı Sakarya ve Bilecik'te ciğerlerimiz yanıyor! Alevler bazı bölgelerde yeniden canlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile Eurofighter ihracatını görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile Eurofighter ihracatını görüştü
İtalya’da ultra hafif uçak otoyola düştü: 2 ölü İtalya'da ultra hafif uçak otoyola düştü: 2 ölü
Galatasaray, Bankalar Birliği’nden resmen çıktı Galatasaray, Bankalar Birliği'nden resmen çıktı

14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:48
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
11:14
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
11:06
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter’da anlaştı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
20:43
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
19:50
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
19:49
Yaşlı adam, selamını almayan kişiye demediğini bırakmadı
Yaşlı adam, selamını almayan kişiye demediğini bırakmadı
19:41
Nefes borusuna kaçan mısır tanesi 5 ay sonra ortaya çıktı
Nefes borusuna kaçan mısır tanesi 5 ay sonra ortaya çıktı
19:34
Trabzonspor Teklic’in sözleşmesini feshetti
Trabzonspor Teklic'in sözleşmesini feshetti
19:30
Galatasaray’dan sakatlık açıklaması
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 15:03:46. #7.12#
SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.