Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçta Serie A devi Inter, Arsenal'i 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 45+3. dakikada penaltıdan atan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla kullandığı 19 penaltının tamamını gole çevirerek büyük bir başarıya imza attı.

07.11.2024 09:48  Güncelleme: 09:59
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Bu sezon ilk kez yeni formatıyla düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı dün gece oynanan 9 maçla sona erdi.

HAKAN ATTI 3 PUAN GELDİ

Serie A devi Inter, Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal'i milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 45+3. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

PENALTI KAÇIRMIYOR

Çalhanoğlu, Inter formasıyla kullandığı 19 penaltının tamamını gole çevirerek büyük bir başarıya imza attı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 71. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Bu sonuçla namağlup unvanını sürdüren Inter, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10'a yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Arsenal ise 7 puanla 12. basamakta bulundu.

Hakan Çalhanoğlun\'dan inanılmaz istatistik

UEFA Şampiyonlar Ligi, Hakan Çalhanoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sudem meliss:
    Saçmalama başladınız penaltıdan gol attı yıldız oyuncu oldu boş işler bunlar 1 1 Yanıtla
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