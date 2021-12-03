- Hakan Kutlu: "1 puan bizim için kötü değil"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu:

"Her hafta üzerine koyarak gidiyoruz"

İSTANBUL - Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Hakan Kutlu maçın ardından konuştu. Takımın her hafta üzerine koyarak gittiğini söyleyen Kutlu, alınan 1 puanın kötü olmadığını söyledi.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden ve ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Hakan Kutlu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Öncelikle hafta içinde kalp krizi geçiren Cemal Aydın'a 'Geçmiş olsun' diyerek sözlerine başlayan Kutlu, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana oyuncular her maç üzerine koyarak geliyordu. Beşiktaş'ın da sıkıntıları vardı ve bu maçı toparlanma maçı olarak görüyorlardı. Biz de dipten kurtulmak istiyoruz. Maçın ikinci yarısında fazla sayıda pozisyon bulup Beşiktaş'a az şans verdik. Üçüncü bölgede daha iyi işler yaparsak daha iyi duruma geliriz. Aldığımız 1 puan fena değil. İki takımı da tebrik ediyorum, hakemi de tebrik ediyorum iyi niyetliydi. Bir takımın reaksiyon vermesi kolay değil. Aynı durum Beşiktaş için de geçerli. İyi giden düzeni devam ettirmek daha kolayı. Sergen hoca da biz de aynı sıkıntıları yaşıyoruz. İki takımı da tebrik ediyorum. Bu maçta 1 puan kötü değil bizim için" ifadelerini kullandı.