Hakem Cihan Aydın, maçını yönettiği Beşiktaş'ın formasını imzaladı - Son Dakika
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Spor

Hakem Cihan Aydın, maçını yönettiği Beşiktaş'ın formasını imzaladı

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1-1 berabere biten Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında düdük çalan hakem Cihan Aydın, müsabakanın ardından kendisini imza isteyen siyah-beyazlı bir taraftarı kırmadı ve Beşiktaş formasını imzalayarak tarihe geçecek bir hareket yaptı. Aydın, muhabirinin, ''Hocam tebrik ederim, tarihe geçtiniz'' sözlerine ise karşılık vermedi.

21.12.2024 23:33
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasını yöneten hakem Cihan Aydın, müsabakanın ardından tarihi bir harekete imza attı.

BEŞİKTAŞ FORMASI İMZALADI

Cihan Aydın, karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrıldığı sıradan bir taraftarın isteğini kırmadı ve Beşiktaş forması imzaladı. Süper Lig hakemi, bu anları kayda alan Beyaz TV muhabirinin, "Hocam tebrik ederim, tarihe geçtiniz" ifadelerini ise yanıtsız bıraktı. Hakem Aydın'ın çok konuşulan bu hamlesi, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ÇALMADIĞI PENALTI OLAY OLDU

Öte yandan hakem Cihan Aydın'ın Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasının 85. dakikasında siyah-beyazlıların lehine çalmadığı penaltı maça damga vurdu.Hızlı gelişen atakta Rafa Silva, yay üzerinden orta yapmak istedi. Topu savunmada Hadergjonaj karşıladı.Beşiktaşlı futbolcular bu pozisyonda Hadergjonaj'ın topa elle müdahelade bulunduğu itirazı yaptı ve penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın bir müddet VAR'ı dinlese de oyunun devam etmesini istedi.

İşte o pozisyon;

Hakem Cihan Aydın, maçını yönettiği Beşiktaş'ın formasını imzaladı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Hakem Cihan Aydın, maçını yönettiği Beşiktaş\'ın formasını imzaladı

Cihan Aydın, Beşiktaş, Futbol, Alanya, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakem Cihan Aydın, maçını yönettiği Beşiktaş'ın formasını imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser:
    Tüm BEŞİKTAŞ düşmanlarını YÜCE RABBİME havale ediyorum 13 8 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Ulan Ferhat demem gereksiz herkesi Beşiktaş'a düşman eden sensin kendi kendini havale et o e 6 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat şimdide yüce Rabbimemi sığınıyorsun ağlak seni 6 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Helal olsun bir İlk yaşandı bizde bu haberi bekliyorduk 4 0 Yanıtla
  • Behzat:
    normal tebrik ederim . 2 1 Yanıtla
  • Yusufömer Tugtag:
    ne olmuş çokmu önemli haber 0 2 Yanıtla
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