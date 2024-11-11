Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis - Son Dakika
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Spor

Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis

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Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Başkanı Koca'ya 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi. Ayrıca eski Başkan Koca'ya diğer suçlardan verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

11.11.2024 10:31  Güncelleme: 10:43
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Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

CEZASI BELLİ OLDU

Koca hakkında Hakem Meler'e yönelik eylemleri nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Ayrıca Koca'ya diğer suçlardan verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis

NE OLMUŞTU?

Mke Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, geçtiğimiz sezon 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Darbeyle yere düşen Meler'e yerde de bazı kişiler tekme attı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, maç sonrası sahaya inerek hakeme yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' ve 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit' suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, Koca ile birlikte 3 kişi Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Faruk Koca, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçeklesen hiçbir olaydan haberdar değilim" dedi.

Hakem Umut Meler\'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis

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Son Dakika Spor Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis - Son Dakika

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