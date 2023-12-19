Hakem maç esnasında kendisini iten futbolcuyu bıçakladı

Arjantin'in Misiones eyaletinde oynan bir futbol maçında, hakem kendisine itiraz edip itekleyen futbolcuyu bıçakladı.

İddiaya göre hakemin yönettiği maçta, iki takım oyuncuları arasında arbede çıktı. Hakem, futbolcuları ayırmak isterken bir futbolcu kendisini itekledi. Buna sinirlenen hakem cebinden çıkardığı bıçakla futbolcuyu göğüsünden bıçakladı.

Hakem tarafından bıçaklanan ismi Kevin A olarak açıklanan futbolcu arkadaşlarının yardımı ile sahadan çıkarılıp hastaneye götürüldü.

Futbolcuyu bıçaklayan hakemin ismi olarakRemigio Armoaaçıklandı. Polis 62 yaşındakiRemigio Armoa 'yı gözaltına alırken olayda kullandığı bıçağın resmini medya ile paylaştı.

Olayın aileleri derinden etkilerken soruşturma açıldı.