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Hakem maç esnasında kendisini iten futbolcuyu bıçakladı - Son Dakika
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Hakem maç esnasında kendisini iten futbolcuyu bıçakladı

Arjantin'de oynanan bir futbol maçında çıkan arbedede hakem, kendisine itiraz eden futbolcuyu bıçakladı. Hakem Remigio Armoa, oyuncunun itmesine sinirlenerek bıçağını çıkardı ve futbolcuyu göğsünden yaraladı. Arkadaşları tarafından sahadan çıkarılan futbolcu hastaneye kaldırıldı. Polis, Armoa'yı gözaltına aldı ve kullanılan bıçağı medyaya gösterdi. Olayın aileleri derinden etkilenirken soruşturma başlatıldı

Hakem maç esnasında kendisini iten futbolcuyu bıçakladı
19.12.2023 - 15:12,  Güncelleme: 15:16
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Arjantin'in Misiones eyaletinde oynan bir futbol maçında, hakem kendisine itiraz edip itekleyen futbolcuyu bıçakladı.

İddiaya göre hakemin yönettiği maçta, iki takım oyuncuları arasında arbede çıktı. Hakem, futbolcuları ayırmak isterken bir futbolcu kendisini itekledi. Buna sinirlenen hakem cebinden çıkardığı bıçakla futbolcuyu göğüsünden bıçakladı.

Hakem tarafından bıçaklanan ismi Kevin A olarak açıklanan futbolcu arkadaşlarının yardımı ile sahadan çıkarılıp hastaneye götürüldü.

Futbolcuyu bıçaklayan hakemin ismi olarakRemigio Armoaaçıklandı. Polis 62 yaşındakiRemigio Armoa 'yı gözaltına alırken olayda kullandığı bıçağın resmini medya ile paylaştı.

Olayın aileleri derinden etkilerken soruşturma açıldı.

Hakem maç esnasında kendisini iten futbolcuyu bıçakladı
Hakem maç esnasında kendisini iten futbolcuyu bıçakladı
Hakem maç esnasında kendisini iten futbolcuyu bıçakladı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor
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Arjantin, Futbol, Spor, Son Dakika

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