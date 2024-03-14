Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti - Son Dakika
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Spor

Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti

Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti

Bosna Hersek Kupası çeyrek final rövanşında FK Sarajevo-Borac Banja Luka müsabakasında yaşanan olay futbol dünyasını karıştırdı. FK Sarajevo, hakem kararlarına tepki göstererek karşılaşmanın son dakikalarında takımını çekti. Bu kararın ardından maçı Borac Banja Luka 2-1 kazanarak yarı finale çıktı.

14.03.2024 17:56  Güncelleme: 18:01
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Bosna Hersek Kupası çeyrek final rövanşında oynanan FK Sarajevo-Borac Banja Luka müsabakasında FK Sarajevo, hakem kararlarına tepki göstererek karşılaşmanın son dakikalarında sahadan çekildi.

TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ

Bosna Hersek Kupası çeyrek finali rövanşında dün akşam FK Sarajevo, Borac Banja Luka'yı ağırladı. Saraybosna ekibi, karşılaşmanın son dakikalarında hakem kararlarına tepki göstererek soyunma odasına gitti.

"BU SAYGIZISLIĞA SON VERMENİZİ İSTİYORUM"

Maçı Borac Banja Luka 2-1'lik skorla kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Saraybosna Kantonu Kültür ve Spor Bakanı Kenan Magoda, yerel basına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Kültür ve Spor Bakanı olarak özellikle Saraybosna'daki tüm spor kulüplerimizin her konuda korunmasına odaklanacağım. Saraybosna kulüplerinin kötü performansından değil, çeşitli sebepler yüzünden nasıl kaybettiğini artık kendi gözlerimizle izlemeyeceğiz. Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nun, birkaç yıldır gördüğümüz ve sporun gerçek ruhunu kaybeden bu saygısızlığa son vermesini bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

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