Hakim karşısına çıkacak! Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı için 'Çirkin kadın' dedi, 2 yıl hapsi istendi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ya sosyal meyda hesabından "Çirkin kadın" diye yazan Kemal Y. isimli şahıs hakkında iddianame düzenlendi. Kemal Y., iddiaya göre, Gözbaşı'ya yönelik sosyal medya hesabından "Bu çirkin kadın Fener'in yalakası zaten" diye yorum yaptı.

3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şikayet üzerine Kemal Y. hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen Kemal Y., "Söz konusu yorumu hatırlamıyorum. Muhtemelen 'Fener'in yardımcısı' demek isterken, klavye otomatik yazmış olabilir. 'Çirkin kadın' tabirini yazdığımı hatırlamıyorum. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için pişmanım" dedi. Kemal Y., ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.