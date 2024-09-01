Hakim Ziyech, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı - Son Dakika
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Spor

Hakim Ziyech, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı

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Galatasaray'da Adana Demirspor maçında alınan 5-1'lik galibiyet de sorunların çözümüne yardımcı olmazken son dönemde oynadığı futbolla eleştirilen Hakim Ziyech'ten flaş bir hamle geldi. Faslı yıldız sosyal medya platformu Instagram'da Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı.

01.09.2024 14:10
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Galatasaray'ın sezon başında yeni sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech ayrılığın eşiğinde. Sarı-Kırmızılılarda son günlerde yaşanan ayrılık kervanına Ziyech'in de katılacağı öne sürülürken, Faslı yıldızdan dikkat çeken bir hamle geldi.

KUTLAMALARDAN BİR KAREYİ BIRAKMIŞTI

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşımlarının büyük kısmını kaldıran Ziyech, Galatasaray'la ilgili sadece şampiyonluk kutlamalarından bir kareyi bırakmıştı.

Hakim Ziyech, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı

SON PAYLAŞIMINI DA KALDIRDI

Adana Demirspor maçında yedek soyunan ve süre alamayan Ziyech'in Galatasaray'la ilgili son paylaşımını da kaldırdığı görüldü.

Hakim Ziyech, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı

ESKİ KULÜBÜNE GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Footmercato geçtiğimiz gün Faslı futbolcu için Ajax iddiası ortaya atmıştı. Ziyech'in eski takımına dönmek istediği, Ajax'ın da deneyimli oyuncuyla ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmesi için Hollanda devinin satış yapması gerektiği vurgulanmıştı.

Hakim Ziyech, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı

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Son Dakika Spor Hakim Ziyech, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • ferhat eser: Anadolu kulübü galatasaray bunlar daha iyi günleriniz bu ülkede 2 büyük var biri BEŞİKTAŞ diğeri FENERBAHÇE bunu öğreneceksiniz 52 144 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Feghouli, belhanda, ziyech bu tarz futbolcuları hiç bir zaman sevmedim samimi bulmadım . Bu tarz futbolcuların ruhsuzluğu ve vurdum duymazlığı hep oluyor nedense 66 3 Yanıtla
  • Taner Barker: Bu tarz oyuncular Kaliteli olmasına rağmen malesef çok problemli olurlar . Yönetimin bundan sonra çok daha dikkatli olması gerekir ... 41 2 Yanıtla
  • Eşref Dadan: sanki fener besiktaş şampiyon olmuş gibi konusuyorlar bizim bu kadro gine şampiyon olacak kadro avrupayı bilmem vesalam 16 15 Yanıtla
  • Volkan Ceylan: Önce karakter. Buda Faslı oyuncularda pek yok… 23 4 Yanıtla
  • mahmut deveci: Turkiye Avrupa daki cogu futbolcu icin en son tatil duragi ... E iyi de para veriliyo... Biraz oyna dediklerinde sikinti oluyor maalesef 15 2 Yanıtla
  • ferhat eser: bayram ben sapına kadar BEŞİKTAŞLIYIM 3 12 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Olsun yine Mayıs'ta Galatasaray'ı şampiyon yaptı. helâl olsun sana Hakim Ziyech 5 9 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Zaha formda ve motive olsaydı, Ziyech formunun üstüne biraz hız ekleseydi. Mertensin yerine rafa silva olsa, Icardi'nin fiziki kondisyonu artırılsaydı bu kadroyla fazla oynamaya gerek bile yok. Siler süpürürdük. Zahayı üstüne para verip göndermek ne demek yani benim içim acıyor. Beceri problemi yok. Zihinleri zayıf. 5 5 Yanıtla
  • Alpi: Hadi güle güle .Tek büyük GALATASARAY . 5 4 Yanıtla
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