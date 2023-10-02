Hakim Ziyech'in adı listeye yazılmadı! İşte Galatasaray'ın Manchester United kadrosu - Son Dakika

Hakim Ziyech'in adı listeye yazılmadı! İşte Galatasaray'ın Manchester United kadrosu

Son Güncelleme: 02.10.2023 16:43

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında yarın deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların zorlu mücadele için kamp kadrosu belli olurken, yıldız futbolcu Hakim Ziyech kadroda yer almadı.

Galatasaray ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Old Trafford'da kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu. Listede temsilcimizin dünyaca ünlü yıldızı Hakim Ziyech'in adı yer almadı.

KAZIMCAN DA YOK

Galatasaray'da UEFA kadrosuna yazılmayan Eyüp Aydın ve Halil Dervişoğlu'nun dışında Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş da Manchester United maçının kafilesinde olmayacak.

Galatasaray'ın Manchester United maçı kamp kadrosu şöyle:

Hakim Ziyech'in adı listede yok! İşte Galatasaray'ın Manchester United kadrosu

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Son Dakika Spor Hakim Ziyech'in adı listeye yazılmadı! İşte Galatasaray'ın Manchester United kadrosu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakim Ziyech'in adı listeye yazılmadı! İşte Galatasaray'ın Manchester United kadrosu - Son Dakika
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