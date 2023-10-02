Hakim Ziyech'in adı listeye yazılmadı! İşte Galatasaray'ın Manchester United kadrosu

Galatasaray ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Old Trafford'da kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu. Listede temsilcimizin dünyaca ünlü yıldızı Hakim Ziyech'in adı yer almadı.

KAZIMCAN DA YOK

Galatasaray'da UEFA kadrosuna yazılmayan Eyüp Aydın ve Halil Dervişoğlu'nun dışında Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş da Manchester United maçının kafilesinde olmayacak.

Galatasaray'ın Manchester United maçı kamp kadrosu şöyle: