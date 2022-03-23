Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Galatasaray'ı mağlup etti - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu maçında Hakkarigücü, Galatasaray Hepsiburada'yı 1-0 mağlup etti.

Hakkarigücü'nün, ligin 15. haftasında Galatasaray Hepsiburada'yı konuk etmesi kentte heyecan oluşturdu.

Merzan Futbol Sahası'ndaki karşılaşmaya kentteki sporseverler ilgi gösterdi. Tribünlerin dolması nedeniyle bazı vatandaşlar, müsabakayı stat çevresindeki yüksek noktalardan izlemeye çalıştı.

İki takım futbolcularının " Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktığı maçın ilk yarısı, 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Taraftarının 90 dakika boyunca destek verdiği Hakkarigücü, ikinci yarının başında bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Hakkari ekibi, bu sonuçla puanını 34'e yükseltirken, Galatasaray Hepsiburada 24 puanda kaldı.

Maçı izleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, karşılaşmanın ardından iki takımın sporcu ve yöneticilerini tebrik etti.

Hakkarigücü Teknik Sorumlusu Cemile Timur, temposu yüksek olan zor bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Taraftarlardan Süleyman Bayram ise sezon başından bu yana takımı desteklediklerini ifade ederek, "Bugün farklı bir atmosfer yaşıyoruz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Galatasaray, ilk kez Hakkari'de bir müsabakaya çıkıyor. Taraftar grubumuz ve halkımız da maça ilgi gösterdi. Takımımızın emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile VEDAŞ İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz da takip etti.