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Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı - Son Dakika
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Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü forması giyen Marie Divene Ngah Manga, 2023 Kamerun Altın Top Ödülleri'nde Altın Top'u kazandı.

18.12.2023 - 12:55,  Güncelleme: 13:11
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Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü forması giyen Marie Divene Ngah Manga, 2023 Kamerun Altın Top Ödülleri'nde Altın Top'u kazandı.

ÖDÜLÜ ETO'O VERDİ

Kadın futbolunda 2023 yılı Ballon d'Or/ Altın Top ödülünü Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarımızdan Hakkarigücü Spor forması giyen Marie Divene Ngah Manga aldı. Manga'ya ödülünü Kamerun'un dünyaca ünlü eski golcüsü ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o takdim etti.

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TFF AÇIKLAMA YAPTI

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ödül töreninde Altın Top'u Marie Divene Ngah Manga kazandı. "Ballon d'Or" Ödülünü, bir süre Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor'da forma giyen Kamerun'un dünyaca ünlü eski forveti ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'nun elinden aldı.

Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Ömer Faruk Tatlı: Haritadan bulmuş iste sanada atsın Yanıtla 0 0
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