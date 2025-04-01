Halaya giren yıldız futbolcu mekandaki herkesi şaşkına çevirdi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Galatasaray derbisindeki performansıyla taraftarların sevgisini kazandı. 2-1 kazanılan mücadelede attığı golle galibiyeti getiren isimlerden biri olan Fernandes, karşılaşmanın ardından soluğu bir eğlence mekanında aldı.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Bu sezon Beşiktaş formasıyla resmi maçlardaki gol sayısını 9'a yükselten Gedson, Süper Lig'de ise 4 gole ulaştı. Portekizli orta saha oyuncusu, özellikle Galatasaray derbisindeki performansıyla büyük beğeni topladı.

HALAY ÇEKTİ

Galatasaray galibiyetinin ardından eğlenmeye giden Gedson Fernandes, bir mekanda arkadaşlarıyla halay çekerken görüntülendi. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Beşiktaşlı taraftarlar yıldız futbolcunun neşesine ortak oldu.

Gedson Fernandes'in hem sahadaki performansı hem de saha dışındaki enerjisiyle Beşiktaş camiasında keyifli bir hava yarattığı yorumları yapıldı. Beşiktaşlı futbolseverler, yıldız oyuncunun bu sezonki yükselen formunu sezon sonuna kadar sürdürmesini umut ediyor.