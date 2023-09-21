Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde 10 dakika içinde verdiği kararlarla geceye damga vurdu - Son Dakika

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde 10 dakika içinde verdiği kararlarla geceye damga vurdu

Son Güncelleme: 21.09.2023 09:42

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica-Salzburg maçında düdük çalan hakem Halil Umut Meler kararlarıyla Portekiz cephesinden tepki çekti. 3. dakikada Salzburg lehine penaltı kararı veren Meler, 13. dakikada Benfica'nın stoperi Antonio Silva'yı direkt kırmızı kartla oyundan attı ve bir kez daha penaltı noktasını işaret etti.

Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Halil Umut Meler, Benfica- Salzburg maçında düdük çaldı. FIFA kokartlı hakemimiz, 10 dakikada verdiği 2 penaltı ve 1 kırmızı kartla gecenin en konuşulan ismi oldu.

HEM KIRMIZI KART HEM PENALTI

Halil Umut Meler, henüz 3. dakikada Salzburg lehine penaltı verdi. Dakikalar 13'ü gösterdiğinde ise Benfica'nın stoperi Antonio Silva'ya kırmızı kart gösteren Meler, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Benfica aleyhine 10 dakikada 2 penaltı ve 1 kırmızı kart gösteren deneyimli hakemin performansı Portekiz ekibinin tepkisini çekti.

BENFICA CEPHESİNDEN TEPKİ VAR

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Halil Umut Meler'in kendilerinin penaltısını vermediği ancak Salzburg'a 2 penaltı verdiğini söyleyerek eleştiride bulundu.

Halil Umut Meler, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde 10 dakika içinde verdiği kararlarla geceye damga vurdu - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapan çocuğa beddua eden Gülben Ergen'e tepki yağıyor
09:32 Mansur Yavaş: 65 yaş üstünü ücretsiz taşımayı reddeden özel halk otobüslerine gereken yapılacak
09:25 Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde 10 dakika içinde verdiği kararlarla geceye damga vurdu
08:48 Davutoğlu'ndan, Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan gencin tutuklanmasına tepki
08:45 Starlink Türkiye’de erişime açılıyor mu? Elon Musk'ın talebi sonrası BTK ve SpaceX yetkilileri toplandı
08:44 Polonyalı haddini aştı! Kopenhag'ın kalecisinden Galatasaray maçı sonrası skandal benzetme
08:41 Oyunculuk performansından dolayı linç edilen Hande Erçel'in 1 yıldır özel dersler aldığı ortaya çıktı
08:10 Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! 19 yaşındaki genci vurarak öldürdü
08:03 Hafif ticari araç beton menfeze çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
07:48 Ünlü şarkıcı Atiye ikinci kez anne oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 10:08:30. #1.13#
SON DAKİKA: Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde 10 dakika içinde verdiği kararlarla geceye damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement