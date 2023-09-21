Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde 10 dakika içinde verdiği kararlarla geceye damga vurdu

Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Halil Umut Meler, Benfica- Salzburg maçında düdük çaldı. FIFA kokartlı hakemimiz, 10 dakikada verdiği 2 penaltı ve 1 kırmızı kartla gecenin en konuşulan ismi oldu.

HEM KIRMIZI KART HEM PENALTI

Halil Umut Meler, henüz 3. dakikada Salzburg lehine penaltı verdi. Dakikalar 13'ü gösterdiğinde ise Benfica'nın stoperi Antonio Silva'ya kırmızı kart gösteren Meler, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Benfica aleyhine 10 dakikada 2 penaltı ve 1 kırmızı kart gösteren deneyimli hakemin performansı Portekiz ekibinin tepkisini çekti.

BENFICA CEPHESİNDEN TEPKİ VAR

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Halil Umut Meler'in kendilerinin penaltısını vermediği ancak Salzburg'a 2 penaltı verdiğini söyleyerek eleştiride bulundu.