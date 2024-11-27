Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek - Son Dakika
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Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek

Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 12. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak Al Shabab-Al Hilal karşılaşmasında düdük çalacak.

27.11.2024 17:51
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Türk hakemleriyle ilgili tartışmalar sürerken, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yurt dışından görev geldi. Meler, Suudi Arabistan'da maç yönetecek.

AL-SHABAB-AL HILAL MAÇINDA DÜDÜK ÇALACAK

Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'da Pro Ligi'nin 12. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak Al Shabab- Al Hilal karşılaşmasını yönetecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Shabab Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Öte yandan VAR'da Almanya Futbol Federasyonundan Bastien Dankert, AVAR'da ise Murat Tuğberk Curbay görev alacak.

ÖZEL DAVET GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Meler, hafta sonu oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 28 puanlı Al Hilal, 30 puanla lider Al Ittihad'ın ardından 2. sırada bulunuyor. Al Shabab ise topladığı 22 puan ve averajla Al Nassr'ın bir basamak altında 4. sırada yer alıyor.

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Son Dakika Spor Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Kenan KODALAK:
    Türkiye de maç yönetmesin de nerede yönetirse yönetsin Yeter ki süper ligden uzak dursun 6 2 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Aha Araplar’ı Araplar’a kırdırtacaklar demek ki. Çok doğru bir piyon seçmişler :) 5 2 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    parayı fazla veren maçı alır 1 1 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    içeriyi hallettiler sıra Araplarda.. 1 1 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    türk futbolun düşmanı git orda kal bir dahada gelme 0 1 Yanıtla
  • Uğur Uslu:
    arap ligine layıksın zaten orda kal gelme. 0 1 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Bu haber den sonra Beşiktaş Fenerbahçe maçının hakemi yükleniyor. 1 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Fetosarayın köpeğiiiii 0 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Gs forması giy satılıkkkk 0 0 Yanıtla
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