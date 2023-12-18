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Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler bu hafta görev yapmayacak.
Ankaragücü- Rizespor maçında Eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saha ortasında saldırıya uğrayan ve maçlara çıkıp çıkmayacağı merek konusu olan Hakem Halil Umut Meler bu hafta görev yapmayacak.
İşte 17. haftada düdük çalacak hakemler;
Son Dakika › Spor › Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu - Son Dakika