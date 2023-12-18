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Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu - Son Dakika
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Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler bu hafta maç yönetmeyecek.

18.12.2023 - 12:33,  Güncelleme: 12:41
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Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler bu hafta görev yapmayacak.

HALİL UMUT MELER GÖREV ALMADI

Ankaragücü- Rizespor maçında Eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saha ortasında saldırıya uğrayan ve maçlara çıkıp çıkmayacağı merek konusu olan Hakem Halil Umut Meler bu hafta görev yapmayacak.

İşte 17. haftada düdük çalacak hakemler;

Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig\'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • gokhan ozelci: bu hakemlerle bu liğ bitmez yurt dişindan hakem getirsinler tff mhk derhal istifa etmeli Yanıtla 1 0
  • Hasan Ali Yıldız: Hani bunlar maça çıkmayacaktı Şiddete karşıyız ama bu TFF başkanı MHK, PFDK ve bu Hakemler acilen Türk futbolundan elini çekmeliler. Gururlu olsalar bırakırlar Türk Futbol tarftarların çoğu bu hakemleri istemiyor bundan sonra kimsede bunlara güvenmez. Yanıtla 26 5

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SON DAKİKA: Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu - Son Dakika
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