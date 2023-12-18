Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig\'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Hasan Ali Yıldız:

Hani bunlar maça çıkmayacaktı Şiddete karşıyız ama bu TFF başkanı MHK, PFDK ve bu Hakemler acilen Türk futbolundan elini çekmeliler. Gururlu olsalar bırakırlar Türk Futbol tarftarların çoğu bu hakemleri istemiyor bundan sonra kimsede bunlara güvenmez.