Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı

Halil Umut Meler, Suudi Arabistan\'ı karıştırdı

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'daki Al-Hilal - Al-Shabab maçında düdük çaldı. Müsabakayı Al-Hilal 2-1 kazanırken, Meler gösterdiği kırmızı kartlar ve verdiği kararlar maça damga vurdu. Geçmişte Fenerbahçe'yi de çalıştıran Al-Shabab Teknik Direktörü Vitor Pereira, karşılaşma sonrası Türk hakemi, ''Halil Umut Meler adil değildi. Kırmızı kart yanlış. Çok iyi oynadık ama hakem gidişatı değiştirdi. Kendisini tebrik ediyorum'' sözleriyle eleştirdi.

01.12.2024 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 12. haftasında Al Shabab, sahasında Al Hilal'i konuk etti. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

MELER'İN KIRMIZI KARTLARI MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmada Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 14. ve 62. dakikalarda Sergej Milinkovic-Savic kaydetti. Al Shabab'ın tek golü ise 6. dakikada Abderrazak Hamdallah'tan geldi. Mücadeleye Halil Umut Meler'in gösterdiği kırmızı kartlar ise maça damga vurdu. Meler mücadelenin 44. dakikasında Al Hilal forması giyen Kalidou Koulibaly'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. 58. dakikada ise Meler, bu kez Al Shabab futbolcusu Al Sharari'ye kırmızı kart gösterdi.

VITOR PEREIRA: MAÇIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ

Maçın ardından Al Shabab Teknik Direktörü Vitor Pereira, Halil Umut Meler'e oldukça öfkeliydi. Pereira açıklamasında, "Halil Umut Meler adil değildi. Kırmızı kart yanlış. Sarı kartları sadece bize çıkardı. Çok iyi oynadık ama hakem gidişatı değiştirdi. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

JORGE JESUS: KIRMIZI KARTLARI DOĞRUYDU

Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus iseMeler'in yönetimiyle ilgili olarak, "Halil Umut Meler çok iyi maç yönetti. Kırmızı kartları doğruydu. Skora etki etmedi" ifadelerini kullandı.


Suudi Arabistan Pro Lig, Halil Umut Meler, Suudi Arabistan, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Al Hilal, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Dracarys null:
    Kokan buruk kankasından ne beklersin ki zaten 15 10 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Evet operasyon başarılı Arapları da kırdırmış birbirine. Gerçi onlar çok müsait bir toplum gaza gelmeye ama olsun, konumuz hakem :) 17 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    adam değil bu mahluk 13 2 Yanıtla
  • Savas Ustun:
    Elimizdeki en iyi hakemlerden biri….önce dövdüler şimdide sövüyolar bu gidişle hakem kalmayacak gibi görünüyor 6 7 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    TÜRKİYE BİTTİ DÜNYAYI KARIŞTIRIYOR 11 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bizimkiler orayı da karıştırmayı başarmış 9 0 Yanıtla
  • Ahmet Sezer:
    Bunlara maç vermeyin 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:27 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ı Tam Kuşatarak PKKYPG’ye Darbe Vurdu Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu
17:07 Muhalifler, Esad’ın başkanlık konutuna böyle girdi Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
10:59 Fenerbahçe’ye gelecek mi Acun Ilıcalı’ya Talisca’yı Hülya Avşar da sordu Fenerbahçe'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'ya Talisca'yı Hülya Avşar da sordu
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
10:50 Gözaltına alınmıştı: DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı Gözaltına alınmıştı: DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
10:42 Acilde damar yolu açtıran genç doktor, kendisine ilaç enjekte ederek ölüme gitti Acilde damar yolu açtıran genç doktor, kendisine ilaç enjekte ederek ölüme gitti
10:17 Bekçilere verilen yeni yetki çok konuşulacak Bekçilere verilen yeni yetki çok konuşulacak
10:11 Mauro Icardi mahkemeye çıktı Mauro Icardi mahkemeye çıktı
10:10 26 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari mühendisi yakalandı 26 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari mühendisi yakalandı
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
10:00 Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 18:40:16. #1.12#
SON DAKİKA: Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.