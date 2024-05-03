Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Çaykur Rizespor karşısında alınan 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi. Okta, "azanmamız çok önemliydi. Bu iyi oyun sonucunda kazanmak önemli. Salı günü oynayacağımız kupa maçı öncesi bize moral oldu. Kötü giden günlerden sonra böyle bir galibiyet moral verici oldu" ifadelerini kullandı.

03.05.2024 23:22
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Halim Okta, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZE MORAL OLDU"

Halim Okta, "Tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum, maçı hiç bırakmadılar. Çok hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Oyuncularımız çok iyi, istekli oynadılar. Kazanmamız çok önemliydi. Bu iyi oyun sonucunda kazanmak önemli. Salı günü oynayacağımız kupa maçı öncesi bize moral oldu. Kötü giden günlerden sonra böyle bir galibiyet moral verici oldu" dedi.

"HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK"

Halim Okta, son olarak, "Kötü geçen bir sezon oldu. Kupa bize moral olacak. Bu yüzden böyle bir galibiyet kupa öncesi iyi. Hedefimiz kupayı kazanmak. Bugünkü maçta güzel bir oyun ortaya koyan Rizespor'u da tebrik ediyorum, onlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu - Son Dakika

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