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Halkbank filede avantaj yakalamak istiyor - Son Dakika

Halkbank filede avantaj yakalamak istiyor

21.02.2022 10:20
Halkbank filede avantaj yakalamak istiyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda Yunanistan deplasmanına avantajlı skorla gitmeyi hedefliyor.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda Yunanistan deplasmanına avantajlı skorla gitmeyi hedefliyor.

Başkent ekibi, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında 23 Şubat Çarşamba günü Ankara'da Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

Halkbank'ın Arjantinli yıldızı Nicolas Bruno, yarı final maçına ilişkin yaptığı açıklamada, şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti.

Rakibinin güçlü yanlarının bulunduğu ve zorlu bir yarı final olacağını anlatan Bruno, şunları kaydetti:

"İki takım da şampiyon olmak için bu yarışmada. Bu yüzden, sahada güzel ve çekişmeli bir mücadele yaşanacak. Finale çıkacak takımı belirleyecek maçın Yunanistan'da olduğunu biliyoruz. Ancak başlamanın en iyi yolu kendi sahamızda güçlü bir zafer kazanmaktır. Çarşamba günü sahaya bunun için çıkacağız. Biz taraftarımızla daha güçlüyüz. Ankara'da voleybolla ilgilenen herkesi salona davet ediyoruz."

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Yunanistan, Halkbank, voleybol, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Halkbank filede avantaj yakalamak istiyor - Son Dakika Spor


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