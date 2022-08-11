Halterde Endonezya şampiyon oldu - Son Dakika
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Halterde Endonezya şampiyon oldu

11.08.2022 14:42
Halterde Endonezya şampiyon oldu

KONYA'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde 45 kilo kadınlar kategorisinde Endonezyalı Hariroh Nafisatul altın madalyayı kazanırken, milli sporcu Cansu Bektaş da gümüş madalyanın sahibi oldu.

KONYA'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde 45 kilo kadınlar kategorisinde Endonezyalı Hariroh Nafisatul altın madalyayı kazanırken, milli sporcu Cansu Bektaş da gümüş madalyanın sahibi oldu.

5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında halterde 24 ülkeden 59'u kadın toplam 148 sporcu katıldı. Kadınlar 45 kiloda Endonezyalı sporcu Hariroh Nafisatul koparmada 71, silkmede 88 ve toplamda 159 kilo ile üç altın madalya kazandı. Milli sporcu Cansu Bektaş da koparmada 65, silkmede 86 ve toplamda 151 kilo ile üç gümüş madalya, Azerbaycanlı Nazila İsmayilova da koparmada 54, silkmede 67 ve toplamda 121 kilo ile üç bronz madalyanın sahibi oldu.


Kaynak: DHA
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Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halterde Endonezya şampiyon oldu - Son Dakika

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