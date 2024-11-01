Hamza Akman'ın sözleşmesini 3 ayda feshettiler - Son Dakika
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Spor

Hamza Akman'ın sözleşmesini 3 ayda feshettiler

Hamza Akman\'ın sözleşmesini 3 ayda feshettiler

Galatasaray'ın sözleşme uzatmadığı Hamza Akman, yaz transfer döneminde Danimarka 1. Lig ekiplerinden Sönderjyske'ye transfer olmuştu. 2027 yılına kadar sözleşme imzalanan 20 yaşındaki futbolcunun kontratı 3 ay sonra feshedildi.

01.11.2024 19:55
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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Danimarka ekibi Sonderjyske'ye giden Hamza Akman'ın Avrupa macerası kısa sürdü.

GALATASARAY SÖZLEŞME UZATMAMIŞTI

Galatasaray geçen yaz sözleşmesi sona eren Hamza Akman ile yeni kontrat imzalamamıştı. Bonservisini eline alan 20 yaşındaki futbolcu, Danimarka 1. Lig ekiplerinden Sönderjyske 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

3 AYDA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Danimarka ekibi, 1 Ağustos'ta sözleşme imzaladığı Hamza Akman ile yollarını ayırdı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Hamza Akman'ın Danimarka koşullarına uymakta zorlandığı, İstanbul'a dönmek istediği bilgileri yer aldı. Ayrıca 20 yaşındaki oyuncunun performans olarak beklentilerin çok altında kaldığına değinildi. Kulüp sitesine konuşan Hamza Akman, taraftarlara ve yöneticilere teşekkür etti.

KADROYA GİRMEKTE ZORLANDI

Hamza Akman, Sönderjyske takımında 3 kez resmi maçta forma giyerken bu maçların 2'si altyapı takımının maçında gerçekleşti. 10 kez maç kadrosunda yer almayan Hamza Akman, 2 kez maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Galatasaray, Danimarka, Sözleşme, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hamza Akman'ın sözleşmesini 3 ayda feshettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yigit Köse:
    Liyakat çok önemli elin oğlu affetmez. Babasına değil oynadığı topa bakar. 116 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Yalandan futbolcu işte.Babadan torpilli.Bitanede Gs kadrosunda var.Devamlı ilk 18 de.Torpille,oynamadan para ve prim kazanmak için.Bu boş torpilli sözde futbolcular yüzünden,nice yetenekli oynamayı hak eden futbolcular ziyan oluyor. 103 5 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Babası Gibi İtici 47 7 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Aile baskısıyla futbolcu olmuş gibiydi. Yetenek babanın burnu, veya saç yapısının benzerliği değilki, Babanda olan yetenek sende de olsun… 45 7 Yanıtla
  • Onur Kayacik:
    Zamanında birileri ardan daha iyi oyuncu diyordu 43 0 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Gs de var ilk 18 hep yattığı yerden paralar gelsin 23 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hamza Akman'ın sözleşmesini 3 ayda feshettiler - Son Dakika
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