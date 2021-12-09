Üye Girişi
Hamza Hamzaoğlu: Önümüzdeki süreç bizim için çok kritik ve önemli - Son Dakika

Hamza Hamzaoğlu: Önümüzdeki süreç bizim için çok kritik ve önemli

09.12.2021 13:10
Hamza Hamzaoğlu: Önümüzdeki süreç bizim için çok kritik ve önemli

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Önümüzdeki süreç bizim için çok kritik ve önemli. Kenetlenip birlikte mücadele edip bu süreçten olumlu bir şekilde çıkarız" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Önümüzdeki süreç bizim için çok kritik ve önemli. Kenetlenip birlikte mücadele edip bu süreçten olumlu bir şekilde çıkarız" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Cumartesi günü evinde konuk edeceği Göztepe maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi açıklamalarda bulanan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Göztepe maçı öncesi değerlendirmelerde bulunarak, "Göztepe maçı bizim için de diğer takımlar içinde alt sıraları ilgilendiren bir maç. Bundan sonraki süreci de ilgilendiren bir maç. Bizim için de çok çok önemli bir maç. Bu ligde biz kalacağız tutunacağız diyoruz, o mücadeleyi de ortaya koyuyoruz. Geçen hafta çok farklı bir maç oldu. Fenerbahçe de çok istedi maçı kazanmayı, bize fırsat vermedi. O baskıdan çıkmamız lazımdı, başaramadık bunu. Göztepe maçının ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH YİNE KENDİ SAHA AVANTAJIMIZI KULLANIRIZ'Kendi sahalarında iyi oynayan güçlü bir takım olduklarını belirten Hamzaoğlu, "İnşallah yine kendi saha avantajımızı kullanarak bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmayı ümit ediyoruz. Önümüzdeki süreç bizim için çok kritik ve önemli. Kenetlenip birlikte mücadele edip bu süreçten olumlu bir şekilde çıkarız. Göztepe maçını iyi bir sonuçla kapatırsak sonraki Malatya maçına çok daha güçlü çıkacağız. O maçtan da galibiyetle ayrılabilirsek, iki haftada 6 puan bizim için önemli bir avantaj olacak. O özgüvenle Sivas deplasmanından da puan ya da puanlarla dönmeyi başarırız" dedi.'GÖKHAN'I BU HAFTA DEĞERLENDİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ 'Gökhan Gönül'ün son durumu hakkında bilgi veren Hamzaoğlu, "Fenerbahçe maçında Gökhan'ı riske etmek istemedik. Bizim için iç sahada direk rakiplerimizle oynayacağımız maçlar daha önemliydi. O yüzden Gökhan bu hafta antrenmanlarda çalışıyor, bir şikayeti de olmadı. İnşallah maçta da hiçbir şey olmaz. Gökhan'ı bu maçta değerlendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.'BİRKAÇ OYUNCU ALMAMIZ GEREKİYOR'Transfer çalışmaları ile ilgili son durum hakkında konuşan Hamzaoğlu, "Bir yandan maçlarımıza hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarımız sürüyor. Bizi güçlendirecek bize katkı sağlayacak birkaç oyuncu almamız gerekiyor" dedi.'FUTBOLCULARIMIN YAPAMADIKLARI BENİM EKSİKLİĞİMDİR'

Takımın saha performansını değerlendiren Hamzaoğlu, "Oyunlarımız da tabii ki bireysel hatalar oluyor ama o hatalara sebebiyet veren de yine takımın oyunu. Attığımız her gol de ve kazandığımız her maçta hepimizin payı olduğu gibi, yediğimiz her gol de mutlaka hepimizin hatası vardır. Ben hiçbir zaman futbolcularımı suçlayamam, çünkü onların yapamadıkları şeyler benim eksikliğimdir. Demek ki ben iyi çalıştıramadım ki Umar doğru pozisyon alamadı. Forvet oyuncularımız ya da kanat oyuncularımız golle bir buluşabilse tanışabilse, o özgüvenle çok daha farklı bir görüntü çizecekler sahada. Ama bugüne kadar bunu yakalayamadık" şeklinde konuştu.

Hamza Hamzaoğlu: Önümüzdeki süreç bizim için çok kritik ve önemli
Hamza Hamzaoğlu: Önümüzdeki süreç bizim için çok kritik ve önemli
Hamza Hamzaoğlu: Önümüzdeki süreç bizim için çok kritik ve önemli
Hamza Hamzaoğlu: Önümüzdeki süreç bizim için çok kritik ve önemli
Hamza Hamzaoğlu: Önümüzdeki süreç bizim için çok kritik ve önemli

Spor Toto Süper Lig, Hamza Hamzaoğlu, Rizespor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: Önümüzdeki süreç bizim için çok kritik ve önemli - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

13:38 "Sana eşcinsel cinler musallat olmuş" sözleriyle bir genci istismar eden "hoca" tutuklanarak cezaevine gönderildi
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? 13:30 Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı 12:15 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur 11:59 Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Son Dakika Haberleri
13:40 Antalya'da indirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi
13:34 Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü!
13:30 Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?
13:10 Son dakika: İşveren 3100 TL asgari ücret önerdi! Türk İş: Yetersiz, beklentileri karşılamaz
13:05 Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var
13:01 Sergen Yalçın eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı! İşte Başkan'la yaptığı son konuşma
12:57 İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı
12:55 Tunceli'de dağ keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin TL ceza uygulandı
12:26 Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı
12:22 Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti
Antalya'da indirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi Antalya'da indirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi         
13:40
Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü! Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü!         
13:34
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 13:46:04. #1.11#
SON DAKİKA: Hamza Hamzaoğlu: Önümüzdeki süreç bizim için çok kritik ve önemli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement