Hangi takım ne yaptı! İşte Süper Lig'deki son durum - Son Dakika

Hangi takım ne yaptı! İşte Süper Lig'deki son durum

Hangi takım ne yaptı! İşte Süper Lig\'deki son durum
Son Güncelleme: 02.10.2023 23:50

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta sona erdi. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 6 maçını kazandı ve 19 puanla zirve takibini sürdürdü.

Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Kayserispor, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Müsabaka, golsüz eşitlikle sona erdi. Bu mücadelenin ardından oluşan puan durumu da belli oldu.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligi adeta domine eden ve haftayı 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan lider Fenerbahçe, 7'de 7 yaparak zirvedeki yerini korudu.

ASLAN TAKİBE DEVAM EDİYOR

Son şampiyon Galatasaray ise sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 6 maçını kazanarak 19 puanla zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 7. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

  • Yılport Samsunspor- Gaziantep FK: 1-2
  • EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 0-0
  • İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor: 1-2
  • Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1
  • Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1
  • VavaCars Fatih Karagümrük- Kasımpaşa: 2-3
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 5-0
  • TÜMOSAN Konyaspor- Beşiktaş: 0-2
  • Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: 4-0
  • Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir: 0-0

PUAN DURUMU

İşte nefes kesen mücadelelerin ardından oluşan güncel puan durumu;

Hangi takım ne yaptı! İşte Süper Lig'deki son durum
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hangi takım ne yaptı! İşte Süper Lig'deki son durum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hangi takım ne yaptı! İşte Süper Lig'deki son durum - Son Dakika
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