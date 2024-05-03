Hangi takıma gidecek? Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi

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Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon kariyer sezonunu yaşayan ve adından söz ettiren milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin talipleri artıyor.

EZELİ RAKİPLER BİRBİRİNE GİRDİ

Gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Kahveci'ye gelen teklifler de artıyor. İspanya'nın iki ezeli rakibi, Sevilla ve Real Betis İrfan Can Kahveci için rekabete girdi.

30 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkıp 2807 dakika süre alan İrfan Can Kahveci 18 gol, 12 asistlik istatistik yakaladı. Fenerbahçe 28 yaşındaki futbolcuyu 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde RAMS Başakşehir'den 7 milyon euroya transfer etmişti. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi 11 milyon euronun üzerinde bir rakama satması halinde, bu bedeli aşan tutarın yüzde 20'sini RAMS Başakşehir'e ödeyecek.