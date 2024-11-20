Hangi torbadayız? İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz

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UEFA Uluslar Ligi'nde 2. sırayı alan A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yer alacağı torba Karadağ maçı sonrası netleşti. İşte Milli Takımımız'ın torbası ve muhtemel rakipleri...

2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 Dünya Kupası Elemeleri, altın konfederasyonun beşinde halihazırda devam ediyor. Avrupa'da ise elemeler Mart 2025'te başlayacak ve Kasım 2025'te sona erecek.

İLK KEZ 48 TAKIMLA OYNANACAK

Uzun yıllardır 32 takımla oynanan Dünya Kupası'nda ilk kez 48 takım yer alacak. Bu nedenle turnuvaya Avrupa'dan katılacak takım sayısı 13'ten 16'ya yükseltildi.

12 GRUP LİDERİ DOĞRUDAN KATILACAK

Dört veya beş takımdan oluşacak 12 grubun birincileri turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde edecek. Kalan dört takım ise 12 grup ikincisinin ve en iyi 4 UEFA Uluslar Ligi grup birincisinin (Grup lideri olarak doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamamış veya grup ikincisi olarak play-off'lara katılamamış) katılacağı 16 takımlı bir play-off ile belirlenecek.

2. TORBADAYIZ

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. torbada yer alacak.

GRUP FORMATI

12 eleme grubu olacak. Her eleme grubunda 4 ya da 5 ülke olacak.

KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

13 Aralık'ta Dünya Kupası elemeleri kuraları çekilecek.

1. TORBA

İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya.

2. TORBA

TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Norveç.

3. TORBA

İskoçya, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail.

4. TORBA

Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya.

5. TORBA

Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino.