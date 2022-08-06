Bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Isco'yu, bir başka Süper Lig devi kapıyor - Son Dakika
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Bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Isco'yu, bir başka Süper Lig devi kapıyor

06.08.2022 10:10
Bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Isco'yu, bir başka Süper Lig devi kapıyor

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş'ta gündeme dünyaca ünlü bir isim geldi. Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Isco Beşiktaş'a önerildi.

Beşiktaş, yeni sezonda iddialı olmak adına kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Transfer dönemini oldukça etkin geçiren siyah beyazlı kulüp kadroya yıldız bir isim kazandırmak istiyor.

ISCO BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Real Madrid ile yollarını ayıran Isco, Beşiktaş'a önerildi.30 yaşındaki futbolcunun temsilcisinden maliyet konusunda bilgi isteyen idareciler, uygun şartlar oluşması halinde bu oyuncuyu gündemine alabilir.

ISMAEL'DEN TRANSFERE ONAY

Teknik direktör Valerien Ismael'e de konuyla ilgili olarak bilgi veren yöneticilerin, Fransız teknik adamdan olumlu geri dönüş aldığı ifade aktarıldı. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal başta olmak üzere, Avrupa'nın birçok kulübünün de hedefleri arasında yer alan tecrübeli futbolcunun 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

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