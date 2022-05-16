"Harry Potter" sevincini neden yapmadı? Kerem Aktürkoğlu'ndan tek kelimelik yanıt - Son Dakika
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"Harry Potter" sevincini neden yapmadı? Kerem Aktürkoğlu'ndan tek kelimelik yanıt

16.05.2022 22:36
"Harry Potter" sevincini neden yapmadı? Kerem Aktürkoğlu'ndan tek kelimelik yanıt

Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Attığı golden sonra kendisiyle özdeşleşen "Harry Potter" sevincini neden yapmadığı sorulan milli futbolcu, çok yorgun olduğunu belirtti. Kerem yaptığı açıklamada ayrıca, "Bugün çok fazla istediklerimi yapamadım, kendime kızdım bu yüzden. Belki de bu yüzden gol sevincini yapmadım. Sahada her zaman yüzde yüzümü vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yendi. Karşılaşmada 1 gol ve 1 asist yapan Kerem Aktürkoğlu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"İHTİYAÇ DUYMADIM"

Kendisiyle özdeşleşen gol sevincini neden yapmadığı sorulan Kerem Aktürkoğlu, "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Ama bu sezonun ardından bir anlam ifade etmiyor. Mental açıdan ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Hem mental ve fiziken çok yorgunum. Gol sevincim o anda içimden gelmedi demeyeyim ama ihtiyaç duymadım." dedi.

"KENDİME KIZDIM"

Genç futbolcu ayrıca, " Milli Takım'la birlikte 52 maça çıktım. Gerçekten çok fazla. Mental olarak hem de fizik olarak çok yorucu bir sezon. Bu sezon bizim için iyi geçmedi takım olarak. Bunun vermiş olduğu mental yorgunluk var, bunlar da etkiliyor. Fiziki yorgunluk da eklenince performans olarak istenilen seviyeye çıkamıyorsunuz. Bugün çok fazla istediklerimi yapamadım, kendime kızdım bu yüzden. Belki de bu yüzden gol sevincini yapmadım. Sahada her zaman yüzde yüzümü vermek istiyorum. İnşallah sakatlanmadan ligi bitiririz." ifadelerini kullandı.

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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Süper Lig, Spor, Son Dakika

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