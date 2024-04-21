Hasan Arat açıkladı! Beşiktaş, teknik direktör konusunda aceleci davranmayacak

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Aldığı kötü sonuçların ardından son olarak teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik adam için çalışmalar sürüyor. Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacak olan siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat, çalışmaların sürdüğünü ancak bu konuda aceleci davranmayacaklarını açıkladı.

"KUPAYI ALARAK TARAFTARA KENDİMİZİ AFFETTİRECEĞİZ"

Dünya Atletizm Federasyonu İcra Kurulu'nda da görevi bulunan Arat, Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası için geldiği EXPO 2016 alanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arat, futbol takımının şu anki durumuyla ilgili gelen bir soruya, "Futbolun her zaman iyi gitmesi lazım. Cuma akşamı oynadığımız MKE Ankaragücü maçında skordan önemlisi Muçi yerde yatarken Tayyip Talha Sanuç'un bir müdahalesi vardı. Beşiktaş o zaman takım oldu. Benim arzuladığım an o andı. O yüzden ben takımıma teşekkür ediyorum. Her zaman böyle mücadele etmelerini bekliyorum. 80. dakikada bile pres yapan bir Beşiktaş vardı. Biz Türkiye Kupası'nda hedefimize mutlaka ulaşacağız. Bunun için her türlü motivasyona hazırız. Takımımız da hazır. Takımımız Türkiye Kupası'nı alarak kendisini Beşiktaş taraftarına affettirecek. Bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Önümüzde 3 tane maç var. İnşallah Beşiktaş kupayı alır" cevabını verdi.

TRANSFERLERİN PEFORMANSINDAN MEMNUN

Yapılan transferlerin son maçtaki performansının memnun olduğunu belirten Arat, "Al-Musrati, Muçi, Worrall, Svensson bunlar son maçta çok iyi oynadı. Beni en mutlu eden şeylerden biri maça Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun girmesi oldu. Demir Ege Tıknaz girer girmez sahaya hakim oldu. Kalede Ersin Destanoğlu, Semih Kılıçsoy var, Serkan Emrecan Terzi oynadı. Bizim 5-6 tane altyapıdan oyuncumuz sahada oynayabilecek durumda. Bu da Beşiktaş'ın gücünü gösteriyor. İyi takviyelerle Beşiktaş'ın iyi yere geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ACELE ETMEYECEĞİZ"

Teknik adam çalışmalarıyla ilgili soruyu da cevaplayan Hasan Arat, "Antrenörle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce özellikle Fernando Santos gelmeden önce büyük bir görüşme trafiği geçirmiştim. O görüşme trafiğindeki birçok arkadaşla tekrar görüşme niyetinde değilim. İlk önce açıkçası odaklandığımız konu Serdar (Topraktepe) hocanın başarılı olması. Serdar hocanın başarısını görmek ana hedefimiz. Onu gördükten sonra karar vereceğiz. Acele etmeyeceğiz çünkü iyi çalışmalarımız var" dedi.

"TRANSFERLER YENİ SEZON KAMPINA YETİŞECEK"

Yeni sezon kadro planlaması hakkında da bilgi veren başkan Arat, "Kampa gitmeden önce bütün çalışmaların hepsi bitecek. Transfer çalışmaları da aynı şekilde. İyi bir transfer komitemiz var. Bu komitemiz çok yoğun çalışıyor. Eksiklerimizi biliyoruz ayrıca gidecek oyuncuları da biliyoruz. Aşağı yukarı buna da çalışıldı. Bizim şu anki tek konsantrasyonumuz Türkiye Kupası. Beşiktaş'ta iyi şeyler olacak. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Samimi söylememiz lazım. Biz geleli 4 ay oldu. Bu 4 ayda skor olarak, futbol olarak çok sıkıntılar yaşadık. Böyle kolay kolay kaldırabilecek bir mesele değil. Yeni yönetimin yaşadığı bir şoku düşünün. Sporcular sanırım artık bunun bilincindeler. Bunu toparlayacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ABOUBAKAR TAKIMDA KALACAK MI?

Hasan Arat, Aboubakar'ın takımdaki geleceğiyle ilgili ise "Aboubakar çalışıyor. Gerekeni yapıyor. Gelecek planlamasıyla ilgili hocalarla birlikte karar vereceğiz. Kendim de eski bir sporcu olduğum için sporcularımın hiçbirisi hakkında negatif konuşmayı doğru bulmuyorum. Ligler henüz tamamlanmadı. Benim takımımın oyuncusu. Aboubakar için zamanında bir uyarıları yaptık. Almış olduğumuz kararlar doğruydu. Aldığımız kararlardan dolayı herhangi bir pişmanlığımız yok. O doğru karar ve uyarılar birçok neticeyi beraberinde getirdi. Bugün Ghezzal'a baktığımızda kontratını değiştirdi. Son maçlarda Ghezzal çok iyi oynuyor. Takımda gerçekten liderliği aldı. Aboubakar'ın da kendine geleceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.