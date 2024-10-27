Hasan Arat, Ahmet Nur Çebi'yi yerden yere vurdu - Son Dakika
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Spor

Hasan Arat, Ahmet Nur Çebi'yi yerden yere vurdu

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Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Ahmet Nur Çebi'yi sert sözlerle eleştirdi. Arat, "Unutmayın bize tüzüğümüz gereği devir teslim yapılmadı. Görevi bırakıyorsanız devir teslim yapacaksınız ve kongreye kalabalık korumalarla gelmeyeceksiniz" dedi. Siyah-beyazlıların başkanı, Çebi döneminden yapılan transferler üzerinde de eleştiri yöneltti.

27.10.2024 15:51  Güncelleme: 16:01
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Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, kongrede dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arat, eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini sert bir dille eleştirdi.

"KONGREYE KALABALIK KORUMALARLA GELMEYECEKSİNİZ"

Beşiktaş'ın bir önceki başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini eleştiren Hasan Arat, "Ne zaman huzurunuza gelsem gerçekleri anlattım. Bugün öğreneceklerinizle Beşiktaş'ta bir dönemin sona ereceğini tamamen göreceksiniz. Unutmayın bize tüzüğümüz gereği devir teslim yapılmadı. Görevi bırakıyorsanız devir teslim yapacaksınız ve kongreye kalabalık korumalarla gelmeyeceksiniz. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz dedim. Burası tüm Türkiye'nin seyrettiği, en büyük camialarından birisidir. Kimse buraya gelip meydan okuyamaz. Beşiktaş ağır taştır altında kalırsınız" dedi.

"TEK İMZA DÖNEMİ SONA ERMİŞTİR"

Hasan Arat sözlerine şöyle devam etti;

"Yönetimde keyfilik, tek imza uygulaması ve denetimden kaçınma dönemi sona ermiştir. Daha şeffaf ve güçlü bir kurumsal yapı kurulmuştur. Beşiktaş'ın kurumsallaşmasının, modernize olmasının önü tamamen açılmıştır."

Tüpraş Stadyumu için planlanan "Kara Duvar" projesiyle ilgili Arat, "Kara Duvar'ın yasal işlemleriyle ilgili çalışmalar bitti. Artık devletten izin bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

YAPILAN TRANSFERLERDEN VURDU

Eski yönetime eleştirilerini sürdüren Arat, "Eski yönetim giderken şöyle demişti, bu takım başarılı olursa bana pay verin demişti. Gece 23.59'da yemekli partide aldığınız Eric Bailly transferinden mi pay verelim. Ante Rebic transferinden mi pay verelim. Ruiz ve Tyler Boyd için mi pay verelim. Futbol takımımıza değişiklik yapabilmek için tek şansımız kış dönemiydi. Yeni oyuncuların katılmasını sağlamak için tek hedefimiz Türkiye Kupası'ydı" açıklamasında bulundu.

"HOCAMIZA GÜVENİN, BU TAKIM İYİ BİR TAKIM"

Bu sezon başında 37 oyuncuyla yollarını ayırdıklarına dikkat çeken Hasan Arat, takıma ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a güvendiklerini söyledi. Arat, "Beşiktaş'ın son şampiyonluğundan bu yana 36 oyuncu almış. Görevi devraldığımızda ciddi gruplaşmalar vardı. Sezon başında 37 oyuncu yolladık. 8 oyuncu aldık. Bu yollanlar kiralık, kontratı bitenler ya da feshedilenler. Hedef bölgelere yönelik isimler aldık. Giovanni van Bronckhorst'la çok iyi bir uyum içerisindeyiz. Hocamıza güvenin, Bu takım iyi bir takım. Zorluklarımız var. 14 yabancı sınırı nedeniyle son gece ancak Amartey'nin sözleşmesini feshedebildik. Kış transfer dönemi geldiğinde hocamızın talepleri doğrultusunda ihtiyaçları yerine getireceğiz" dedi.

TARAFLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Beşiktaş'ın 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na katılan siyah beyazlı takımın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, genel kurul üyeleri tarafından ıslıklandı ve tepki gösterildi. Ahmet Nur Çebi'ye yönelik tepkiler sonrası kongrede bir anda ortalık karıştı ve üyeler arasında kavga çıktı.

Hasan Arat, Ahmet Nur Çebi\'yi yerden yere vurdu

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Son Dakika Spor Hasan Arat, Ahmet Nur Çebi'yi yerden yere vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ AĞIR KUSTUR UÇAMAZ, ANLASILAN DEPREM DEN BILE MEDET UMAN ANC IYI VURMUŞ KUSLARA 84 16 Yanıtla
  • Türk:
    saksofoncuferat koççbaşşağnıağzndan çıkar da konuş ne dediğin anlaşılmıyor :))))))) 46 5 Yanıtla
    ferhat eser:
    anneni skyoBESIKTASLILAR 0 0
  • Türk:
    Gençlere hep kötü örnek, zararlı cemiyetler kapatılmalı. Avrupaya göndemeyin medeniyet görmemiş saksofoncuferat gibileri. Ülke puanına katkı GS 30500 , Sivaspor 16500 , küçük takım 10 binlerde. Faydasızlar yerine TÜRK'e daha fazla puan kazandıran Sivasspor gitmeli. 37 7 Yanıtla
  • Alpi:
    Teneke KLÜP haber yapmaya değmez bile derbicik oynadıkları maçlar düşünün 27 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ AĞIR TAŞTIR ALTINDA EZİLİRSİNİZ 17 15 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    yiyin birbirinizi sekiztaslılar 15 16 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sudem sanafena koymuşBesiktaslilar bir gün geseli bir gün febelisin lolipop 8 11 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Hepiniz Aynısınız adam değilsiniz 6 9 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    ziyaaaaaaaaa salla 9 1 Yanıtla
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