Hasan Arat Giovanni van Bronckhorst\'un görevine son verebilir

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Cübbeli\'den "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna olay yanıt

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Siyah-beyazlılar, evinde iyi başladığı mücadeleden 4-2'lik sonuçla mağlup ayrıldı.

LİDERİN 13 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜLER

Kartal, 2 farklı öne geçtiği bu müsabakayı kaybederek taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Milli ara öncesi oynadığı 3 maçta Galatasaray ve Kasımpaşa'ya kaybedip RAMS Başakşehir'le berabere kalan Kara Kartal, üst üste 4. maçında da kayıp yaşayarak lider Galatasaray'ın tam 13 puan gerisine düştü.

YOLLAR AYRILABİLİR

Beşiktaş'ta takım ve yönetim kadar teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da hedef tahtasında yer alıyor. Giovanni van Bronckhorst, Göztepe maçı sonunda eleştirilerin hedefi olurken Hollandalı teknik adamın takımın başından gönderilme ihtimali de gündemde.