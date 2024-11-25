Hasan Arat Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verebilir - Son Dakika
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Hasan Arat Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verebilir

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Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçla galibiyet özlemi 4 maça çıkan ve lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kalan siyah-beyazlılarda, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesi gündeme geldi.

25.11.2024 11:28
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Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Siyah-beyazlılar, evinde iyi başladığı mücadeleden 4-2'lik sonuçla mağlup ayrıldı.

LİDERİN 13 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜLER

Kartal, 2 farklı öne geçtiği bu müsabakayı kaybederek taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Milli ara öncesi oynadığı 3 maçta Galatasaray ve Kasımpaşa'ya kaybedip RAMS Başakşehir'le berabere kalan Kara Kartal, üst üste 4. maçında da kayıp yaşayarak lider Galatasaray'ın tam 13 puan gerisine düştü.

YOLLAR AYRILABİLİR

Beşiktaş'ta takım ve yönetim kadar teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da hedef tahtasında yer alıyor. Giovanni van Bronckhorst, Göztepe maçı sonunda eleştirilerin hedefi olurken Hollandalı teknik adamın takımın başından gönderilme ihtimali de gündemde.

Hasan Arat Giovanni van Bronckhorst\'un görevine son verebilir

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Son Dakika Spor Hasan Arat Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • RZ ÇINAR:
    Fenerliyim ama şu adamın Sergen Yalçından ne fazlası var Sergen zekasıyla döver bu adamı bırakın bu yabancı teknik direktör sevdasını fener milyonlar verdi morinho İsmail kartalın yapmadığı neyi yapıyor şuan 63 1 Yanıtla
  • Zeynel Karageçili:
    Bu Ferhat nerde 8taş jimnastik kulübü mağlup olunca lale ortarlarda görünmüyor tam bir lala ?? 18 1 Yanıtla
  • tekin demir demir:
    nerde bu ferhat sesi çıkmıyor. yapı yapı :) 16 1 Yanıtla
  • Alpi:
    Ferhat’ın yine lastiği içine kaçmış klasik:)))) 10 1 Yanıtla
  • ahmet ben:
    Sergen gelecekti şuan herşey başka olurdu yerli teknik direktörlere yönlenmek lazım 6 1 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    İmbombile gabriel anderson rafasilva mert hariç gerisi bjk formasını taşacak kapasite değil başta semih olamak üzere 7 0 Yanıtla
  • Lutfu Borazanoglu:
    Ferhat kayıp aranıyor 6 0 Yanıtla
  • Ali Sami Yen:
    Beşiktaş İsmail Kartalı getirsin, Tekrar zirveye oynar. İsmail hoca candır, düzgün adam. 2 1 Yanıtla
  • sezai duran:
    Versin uygundur 0 0 Yanıtla
  • Sercan Caliskan:
    Nerde o ferat... Yine kuyruğunu kıstırıp kaçmış herhalde 0 0 Yanıtla
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