Hasan Arat\'ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı

Spor

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Beşiktaş sahasında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.

AYLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Beşiktaş'ın bu mağlubiyetinin ardından 6 ay önce başkan seçilen Hasan Arat'ın 6 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı konuşma ise tekrar gündem oldu. Arat'ın "Beşiktaş 3 sezondur Kasım ayında lige havlu atıyor. 40 puan fark olur mu? Beşiktaş bunu hak etmiyor. Burada bir sıkıntılar yaşanıyor." şeklindeki sözleri yeniden dolaşıma girdi.

Henüz 13. haftada Galatasaray'ın 13 Fenerebahçe'nin ise 8 puan gerisine düşen siyah-beyazlıların başkanına taraftarlardan yoğun şekilde eleştiri geldi.