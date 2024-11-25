Hasan Arat'ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı - Son Dakika
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Spor

Hasan Arat'ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı

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Süper Lig devi Beşiktaş, dün akşam Göztepe'ye 2-0'dan 4-2 mağlup oldu. Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat'ın 6 ay önce yaptığı bir konuşma ise bu mağlubiyetin ardından gündeme geldi. Arat'ın sözleri kısa sürede çok tartışıldı.

25.11.2024 14:59
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Beşiktaş sahasında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.

AYLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Beşiktaş'ın bu mağlubiyetinin ardından 6 ay önce başkan seçilen Hasan Arat'ın 6 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı konuşma ise tekrar gündem oldu. Arat'ın "Beşiktaş 3 sezondur Kasım ayında lige havlu atıyor. 40 puan fark olur mu? Beşiktaş bunu hak etmiyor. Burada bir sıkıntılar yaşanıyor." şeklindeki sözleri yeniden dolaşıma girdi.

Henüz 13. haftada Galatasaray'ın 13 Fenerebahçe'nin ise 8 puan gerisine düşen siyah-beyazlıların başkanına taraftarlardan yoğun şekilde eleştiri geldi.

Hasan Arat\'ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı

Hasan Arat, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Arat'ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Zeynel Karageçili:
    Feroş nerdesin sen feroşşşşş 10 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Basketbolcu ne anlar futbolu yönetmekten.İşin başında değilken kuru sıkı atmak kolay. 9 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Hepinizin babası CİM BOM BOM 6 1 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    feroş An. A.... saklandı 4 2 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Boş adam ferhat eser senşn yüzğnden takım ne hale geldi 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hasan Arat'ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı - Son Dakika
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