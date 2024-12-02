Hasan Arat'tan Beşiktaş'ta kıyameti kopartacak hamle - Son Dakika
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Hasan Arat'tan Beşiktaş'ta kıyameti kopartacak hamle

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Beşiktaş'ta başkanlık görevinden istifa eden Hasan Arat, önümüzdeki hafta bir açıklama yapa kendisine yönelik suçlamalara cevap vereceğini söyledi. Şu anda yurt dışında olan Arat, "Süreci takip ediyorum, teker teker not alıyorum. Benim söyleyeceklerimi bekleyin" ifadelerini kullandı.

02.12.2024 23:52  Güncelleme: 00:30
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Beşiktaş'ta başkanlıktan istifa eden Hasan Arat, bu kararının ardından kendisine yönelik suçlamalara cevap vereceğini ve birçok konuya açıklık getireceğini söyledi.

HASAN ARAT'TAN FLAŞ HAMLE

Yurt dışında olan Hasan Arat, Ekol TV'de yayın yapan gazeteci Candaş Tolga Işık'ı arayarak milyonların önünde neler olduğunu açıklayacağını dile getirdi. Canlı yayında Işık'ın duyurduğu bu gelişmenin siyah-beyazlı kulübün başkanlığından sürpriz şekilde istifa eden Hasan Arat'ın açıklamaları merakla beklenmeye başlandı.

"ANLATIRSA KIYAMET KOPACAK"

Hasan Arat ile yaptığı telefon görüşmesini aktaran Candaş Tolga Işık "Hasan Arat, beni aradı. Çok önemli şeyler anlatı. Anlattığı şeyleri programda anlatmayacağıma söz verdim ama anlatırsa gerçekten kıyamet kopacak şeyler! Hasan Arat, önümüzdeki hafta bir açıklama yapacağını, kendisine yönelik suçlamalara cevap vereceğini ve birçok şeyi anlatacağını söyledi" dedi.

"NOT ALIYORUM, SÖYLEYECEKLERİMİ BEKLEYİN"

Sözlerine devam eden Candaş Tolga Işık "Şu an bir özel sebepten yurt dışındaymış. 'Süreci takip ediyorum, teker teker not alıyorum. Benim söyleyeceklerimi bekleyin' dedi. Önümüzdeki hafta Ekol TV'de programıma çıkacağını söyledi. Haftaya salı olur veya olmaz, bir sonraki salı olur. Anlatacağı çok önemli şeyler var" diye konuştu.

Hasan Arat\'tan Beşiktaş\'ta kıyameti kopartacak hamle

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Son Dakika Spor Hasan Arat'tan Beşiktaş'ta kıyameti kopartacak hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasarayın belini bükmek umuduyla büyük yükün altına giriyorlar.Sonuç bu. Fenerbahçe de gümleyecek mourinhoyla beraber. Az kaldı. 15 11 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    BAŞKAN PARDON ESKİ BAŞKAN ARTIK NE DESEN BOŞ. BU SEZONU BJK SENİN YÖNETİMİN YÜZÜNDEN KAYBETTİ KULÜP ARTI 114 MİLYON EURO BORCA GİRDİ 19 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Anlat içinde kalmasın 8 0 Yanıtla
  • Yusuf YENILMEZ:
    Ne anlatacaksan yetki elindeyken anlatacaksın. Hem topu taca atıyorsun hem de penaltı itirazında bulunuyorsun !!! 6 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    sende. yedin..geç içeri geç ben sana söylerim çayı3 0 0 Yanıtla
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