Hasan Arat'tan çok konuşulacak Talisca sözleri: Beşiktaş'ın prensibi olamaz - Son Dakika
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Spor

Hasan Arat'tan çok konuşulacak Talisca sözleri: Beşiktaş'ın prensibi olamaz

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Anderson Talisca hakkında önemli açıklamalar yaptı. Arat, Hüseyin Yücel'in Talisca için görüşme gerçekleştirdiğini belirtti ve 'Bizim Rafa Silva'mız var. O bize yeter.' dedi. Arat, Beşiktaş'ın Rafa Silva'yı transfer ettiği ve bu konuda başka takımların neler yaptığını araştırılması gerektiğini vurguladı.

21.11.2024 16:16  Güncelleme: 16:31
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında Anderson Talisca hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 'Beşiktaş Meydanı' ismi verilen ve basın mensuplarıyla gerçekleştirilen sohbet toplantısında Anderson Talisca hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"HÜSEYİN YÜCEL GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ"

Hüseyin Yücel'in Anderson Talisca için görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Hasan Arat, "Bizim Rafa Silva'mız var. O bize yeter. Bizim bu konuşmalarımız seçim öncesi konuşmalarımızdı. Beşiktaşlı gibi görünüp YouTube'da yayın yapan insanlar başka kulüplerin söylemlerini bize aktarmasınlar. Dostunuzla yaptığınız görüşmeler ifşa edilmez. Beşiktaş'ın Rafa Silva'sı var. Biz yönetime geldikten sorna Hüseyin bey bu pazarlıkları yaptı ama o maliyetler hiçbir zaman Beşiktaş'ın prensibi olamaz." dedi.

"RAFA'YI KİMİN ELİNDEN ALDIK? GİDİN BAKIN"

Rafa Silva transferi için çarpıcı ifadeler kullanan Hasan Arat, "Bunu size söylemedik. Arkadan dolanmayı bıraksın kendini Beşiktaşlı zannedenler. Beşiktaşlılar niye Beşiktaş'ı bu kadar rencide etmeye çalışıyor. Bizi sürekli yıpratanlar içimizdeki insanlar. Size her şeyi söyleyemiyoruz. Ne sporcu ne takım ismi kullanmak istemiyorum. Beşiktaş, Rafa Silva'yı almıştır. Sizin o bahsettiğiniz takım Rafa Silva'yı almak için neler yaptı. Rafa Silva'yı kim alıyordu o gün gidip araştırıp bakın. Biz bugün 10 puan geride olmasak bunlar konuşulacak mıydı? Futbolda sıkıntılarımızın olduğunu biliyoruz. Nasıl daha iyi oluruz bunun düşüncesi içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Hasan Arat\'tan çok konuşulacak Talisca sözleri: Beşiktaş\'ın prensibi olamaz

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Son Dakika Spor Hasan Arat'tan çok konuşulacak Talisca sözleri: Beşiktaş'ın prensibi olamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Yusuf Ziya Boztepe:
    Rafa yi aldın da ne oldu başkan. Yanına doğru dürüst forvet ve kanat oyuncusu almadiginizdan Beşiktaş sürünüyor. insanlarla dalga geçmeyin lütfen. 29 1 Yanıtla
  • Alpi:
    8TAŞ KÜÇÜK TAKIMDIR KÜÇÜK KALACAKTIR 22 3 Yanıtla
  • AlexArda:
    Hadi be ordan FB istese Rafayı'da alırdı ama gereksiz pahalı. Her transfer yapan çalım demeye çalışıyo. Morinhoyu ilk siz açıkladınız ama biz aldık gerçek çalım bu. Kaptanın Cenk sizden kaçarak bize geldi. Talisca'yı almak değil düşünmeye bile sizin çapınız yetmez. 5 13 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    KEDİ ULAŞAMADIĞI CİĞERE MUNDAR DERMİŞ. BİZ KÜÇÜK TAKIMIZ GÜCÜMÜZ YETMEZ DESEN DAHA DÜRÜSTÇE OLURDU 14 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    bunlar benfica nin kapının önüne koyduğu sözleşme yenilemedigi rafadan ni Maradona falan zannediyor, ellemeyin sevinsinler 7 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    RAFADAN VAR 11 HAFTADA 10 PUAN FARK VAR 38 LIK MERTENS VAR KUŞLAR OKEYYY 7 1 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Neyi varmış neyi 4 1 Yanıtla
  • Bekir Şimşek:
    Buradaki yorumları okudum da , bu arkadaşlar hiç Rafa’yı izlememiş herhalde ?? 0 3 Yanıtla
  • Bekir Şimşek:
    Ben Hasan Arat’ın yanındayım. 3 günde hoca 5 günde başkan değiştirmek isteyenler yallah başka takıma. Başarı bir süreçtir. 3 günde olacak şey değildir. Kimse boş yapmasın. 0 2 Yanıtla
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