Hasan Arat'tan Okan Buruk'a olay gönderme - Son Dakika
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Spor

Hasan Arat'tan Okan Buruk'a olay gönderme

Hasan Arat\'tan Okan Buruk\'a olay gönderme

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, dikkat çeken açıklamalar yaptı. PFDK'nin verdiği cezalar üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a göndermede bulunan Arat, "Beşiktaş zaman zaman sıkıntılar çekiyor. Hocaların ceza kararından çektiği gibi. Bir hocanın ceza alıp diğerinin almaması kamu vicdanına ters şeyler" dedi.

15.10.2024 18:57
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Arat, verilen cezalar üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da gönderme yaptı.

"SADECE STADIN ÇATISINI DEĞİŞTİRDİK"

Hasan Arat'ın açıklamaları şu şekilde;

"Tüm bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz geldiğimizde sadece stadın çatısını değiştirdik ve emeğin ne kadar büyük olduğunu gördük. Beşiktaş yıllarca başka statta maçlarını oynadı. Taraftarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Onlara teşekkür ediyoruz. Devletimize teşekkür ediyoruz bu stadımızı burada yeniden yapılmasına imkan tanıdıkları için. Beşiktaş biliyorsunuz kendi stadını kendi imkanlarıyla yaptı. Bu çok kıymetlidir.

"GÜZEL BİR SÜRPRİZİMİZ OLACAK"

Pazar gününden itibaren Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı faaliyetleri başlayacak. O hafta boyunca tüm takımlarımız kırmızı renk formayla çıkacak. Bunun biz hazırlıklarına 6 ay önceden başladık. Güzel bir renk kombinasyonu içinde Beşiktaş Futbol Takımı'nı Konya maçında göreceksiniz. Güzel bir sürprizimiz olacak. Burası Cumhuriyet Kutlamalarının ana kalbi niteliğinde. Tüm taraftarlarımızın burada olması önemli.

"BU TAKIMA GÜVENİYORUZ"

Tüm sporlarda sezon çok uzun. Bu sezonu değerlendirirken mutlaka iniş çıkışlar olacaktır. Takımın bütün iskeleti değişti. 8 transfer yaptık ama gidenleri düşünecek olursanız hatta halen gidenlere maaş ödendiğini düşünürseniz yükümüzün ne kadar ağır olduğunu görürsünüz. Çok iyi bir iskelet kurduk. Beşiktaş 6. haftada yarıştan çekilen bir takım olmaktan çıkıp yarışmacı bir takım haline geldi. Bu bize umut vermektedir. Tüm branşlarda iniş çıkışlar olur. Bunu bütün takımlar yaşayacaktır. Bu takıma güveniyoruz. Bu takımın ahengi çok önemli. Gio hocamız ve teknik ekibimiz sayesin mükemmel bir ahenk kazandık. Beşiktaş taraftarı bu takımı seviyor. Bizim en büyük güvencemiz taraftarımızdır. Biz de sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu görev son derece zor. Camiaların bir bütün halinde hareket etmesi lazım.

"HERKES BU DİLDEN VAZGEÇMELİ"

Her türlü eleştiri yapılabilir ama layık olduğumuz sınırda bu hareketin devam etmesi lazım. Tüm kulüplere bu mesajı veriyoruz. Herkesin bu dilden vazgeçmesi lazım. Başkanlar bu dilde konuşmaya devam ederse sıkıntı yaşanır. Gençler arasında yaşananları da görüyorsunuz. Çocukların buraya gelmesini teşvik etmemiz lazım. Biz lise ve üniversite öğrencilerine özel bir indirim yapma kararı aldık. Biz gençlerin sporla daha çok uğraşmasını istiyoruz. Barış ortamının devam etmesini istiyoruz. Sadece taraftara yönelik konuşma yapan yöneticilerin de artık kendine çeki düzen vermelerini rica ediyoruz.

"İZLANDA MAÇI HAKEMLERE ÖRNEK OLMALI"

Dün akşam İzlanda maçını izlediniz. Hakemler VAR konusunda hiç tereddüt etmiyor. Oynadığımız futbol çok doğru bir futboldu. Hakem kararları herkese örnek olmalı. VAR'ın anında devreye girmesi Türkiye'de birçok problemi bitirir. VAR'daki hakem dirayetliyse anında hakemi çağırıyor. Bu da vicdanları yaralamıyor. VAR güzel bir teknoloji ve bunu iyi kullanmak lazım.

OKAN BURUK'A GÖNDERME

Beşiktaş zaman zaman sıkıntılar çekiyor. Hocaların ceza kararından çektiği gibi. Bir hocanın ceza alıp diğerinin almaması kamu vicdanına ters şeyler.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-3 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamalar sonrasında "tehditten" PFDK'ya sevk edilmişti. Kurul, Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117 bin TL para cezası vermişti.

Deneyimli teknik adam, maç sonrasındaki açıklamasında "En büyük korkumuz sakatlıktı, zaten Victor Osimhen'de bu oldu. Çarşamba, bir sonraki maçımız Avrupa'da perşembe... Bize cumartesi maç veriliyor. Burada bize 'Sizi sıkıştıralım, sakatlık yaşayan ve bir sonraki maça eksik gidin.' Korkulardan dolayı değişiklik yaptık. Bu senenin ayrı dosyalarından biri Galatasaray aleyhine verilen penaltılar. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Bundan sonra da verilecek. Oyuncu burada ne yapacak? Havaya zıplayınca hazır ol durumuna mı geçecek? Ben buna penaltı vermem. Kendi lehime de, başkasının lehine de vermem. Birçok ülkede bu penaltı verilmiyor. Maçtan sonra orta hakeme sordum. Tam olarak penaltı diyemedi bana. Açık bir penaltı diyemedi. Anlamak zor" demişti.

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe ise 1-1 beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK maçında rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle PFDK tarafından 2 maç men cezasıyla cezalandırılmıştı. Topraktepe'ninGaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'a "Galatasaray'a karşı neden böyle oynatmadın?" şeklinde tepki gösterdiği belirtilmişti.

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Son Dakika Spor Hasan Arat'tan Okan Buruk'a olay gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Talat Yelbuz:
    Bu 8TAŞ neden hep kendi rakipleri olmayan GALATASARAY ile boy ölçüsmeye kalkıyor, git kendi kalibrendeki 7bahce, hamsikusu, Ads, onlarla uğraş 17 32 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Şampiyon GS olacak 17 27 Yanıtla
  • Ali Arat:
    aglak kuslar. aglama duvarina gidin brader siz. 13 25 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ SİLİNDİR GİBİ EZER GEÇER 18 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    okan jumuk kim allah aşkına :)))) 17 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    feti annendekipopo kimsede yok senin hasan dediğin adam ali koctan daha zengin olmakla beraber 30 milyon Beşiktaşlının başkanı aklını alırız senin akıllı ol oe 10 10 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    KUŞKAFALARI AĞLAMAKTAN UTANMIYOR. AĞLAYACAĞIBIZA ADAM GİBİ TRANSFER YAPIP TAKIM KURUN. EYT Lİ VE BECERİKSİZ ARTIK FUTBOLCULARLA BAŞARI GELMEZ. BECERİKSİZSİNİZ İSTİFA EDİN. 8 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kefaşesaray ağlak kulübü BABANIZ BEŞİKTAŞ 5 7 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    okan insan değil 5 6 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    5s çocukları ağlamaya devamkee 5 5 Yanıtla
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