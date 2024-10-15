Hasan Arat\'tan Okan Buruk\'a olay gönderme

Spor

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Arat, verilen cezalar üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da gönderme yaptı.

"SADECE STADIN ÇATISINI DEĞİŞTİRDİK"

Hasan Arat'ın açıklamaları şu şekilde;

"Tüm bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz geldiğimizde sadece stadın çatısını değiştirdik ve emeğin ne kadar büyük olduğunu gördük. Beşiktaş yıllarca başka statta maçlarını oynadı. Taraftarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Onlara teşekkür ediyoruz. Devletimize teşekkür ediyoruz bu stadımızı burada yeniden yapılmasına imkan tanıdıkları için. Beşiktaş biliyorsunuz kendi stadını kendi imkanlarıyla yaptı. Bu çok kıymetlidir.

"GÜZEL BİR SÜRPRİZİMİZ OLACAK"

Pazar gününden itibaren Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı faaliyetleri başlayacak. O hafta boyunca tüm takımlarımız kırmızı renk formayla çıkacak. Bunun biz hazırlıklarına 6 ay önceden başladık. Güzel bir renk kombinasyonu içinde Beşiktaş Futbol Takımı'nı Konya maçında göreceksiniz. Güzel bir sürprizimiz olacak. Burası Cumhuriyet Kutlamalarının ana kalbi niteliğinde. Tüm taraftarlarımızın burada olması önemli.

"BU TAKIMA GÜVENİYORUZ"

Tüm sporlarda sezon çok uzun. Bu sezonu değerlendirirken mutlaka iniş çıkışlar olacaktır. Takımın bütün iskeleti değişti. 8 transfer yaptık ama gidenleri düşünecek olursanız hatta halen gidenlere maaş ödendiğini düşünürseniz yükümüzün ne kadar ağır olduğunu görürsünüz. Çok iyi bir iskelet kurduk. Beşiktaş 6. haftada yarıştan çekilen bir takım olmaktan çıkıp yarışmacı bir takım haline geldi. Bu bize umut vermektedir. Tüm branşlarda iniş çıkışlar olur. Bunu bütün takımlar yaşayacaktır. Bu takıma güveniyoruz. Bu takımın ahengi çok önemli. Gio hocamız ve teknik ekibimiz sayesin mükemmel bir ahenk kazandık. Beşiktaş taraftarı bu takımı seviyor. Bizim en büyük güvencemiz taraftarımızdır. Biz de sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu görev son derece zor. Camiaların bir bütün halinde hareket etmesi lazım.

"HERKES BU DİLDEN VAZGEÇMELİ"

Her türlü eleştiri yapılabilir ama layık olduğumuz sınırda bu hareketin devam etmesi lazım. Tüm kulüplere bu mesajı veriyoruz. Herkesin bu dilden vazgeçmesi lazım. Başkanlar bu dilde konuşmaya devam ederse sıkıntı yaşanır. Gençler arasında yaşananları da görüyorsunuz. Çocukların buraya gelmesini teşvik etmemiz lazım. Biz lise ve üniversite öğrencilerine özel bir indirim yapma kararı aldık. Biz gençlerin sporla daha çok uğraşmasını istiyoruz. Barış ortamının devam etmesini istiyoruz. Sadece taraftara yönelik konuşma yapan yöneticilerin de artık kendine çeki düzen vermelerini rica ediyoruz.

"İZLANDA MAÇI HAKEMLERE ÖRNEK OLMALI"

Dün akşam İzlanda maçını izlediniz. Hakemler VAR konusunda hiç tereddüt etmiyor. Oynadığımız futbol çok doğru bir futboldu. Hakem kararları herkese örnek olmalı. VAR'ın anında devreye girmesi Türkiye'de birçok problemi bitirir. VAR'daki hakem dirayetliyse anında hakemi çağırıyor. Bu da vicdanları yaralamıyor. VAR güzel bir teknoloji ve bunu iyi kullanmak lazım.

OKAN BURUK'A GÖNDERME

Beşiktaş zaman zaman sıkıntılar çekiyor. Hocaların ceza kararından çektiği gibi. Bir hocanın ceza alıp diğerinin almaması kamu vicdanına ters şeyler.