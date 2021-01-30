Hasan Kartal: Herhalde hocamız Rumence küfür etti, hakem de anladı attı - Son Dakika
Üye Girişi
Hasan Kartal: Herhalde hocamız Rumence küfür etti, hakem de anladı attı

Hasan Kartal: Herhalde hocamız Rumence küfür etti, hakem de anladı attı

30.01.2021 21:29

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynadıkları Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynadıkları Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kartal, "Hocamız Rumence hakeme küfür etti herhalde, hakem de onu anladı, attı. Bizim önümüzdeydi, bir şey görmedim. Tamamen takdir haklarını bizden yana değil diğer takımdan yana kullandı" dedi.

"DAHA İYİ BİR TKAIM İZLEDİK"

Zamanla daha iyi bir takım olacaklarını söyleyen Kartal, "Takımımız gayet iyiydi, önceden gördüğümüz Rizespor'dan daha iyi bir takım izledik" ifadelerini kullandı."HAKEM TAKDİR HAKLARINI DİĞER TAKIMDAN YANA KULLANDI"Teknik direktör Sumudica'nın ikinci sarı kart ile oyundan atılmasına anlam veremediğini belirten ve hakemin yanlış bir karar verdiğini söyleyen Kartal, "Hakem hataları maçta yine vardı. Golü tekrar izlediğimizde daha iyi anlayabiliriz. Hakem bizim hocamızı neden attı? Rumence hakeme küfür etti herhalde, hakem de onu anladı, attı. Bizim önümüzdeydi, bir şey görmedim. Tamamen takdir haklarını bizden yana değil diğer takımdan yana kullandı. Herhalde hocamız Rumence küfür etti, hakem de anladı, attı. Durduk yere neden sarı kart versin. İlk sarı doğruydu. Hocamızın ilk maçında kırmız kart görmesine üzüldüm. Bu kadar kolay sarı kart gösterilmemeliydi" şeklinde konuştu."İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Kartal, "Aldığımız ve bugün kadroda olmayan oyuncularımız vardı. Takviye gerekiyor ve eksik bir kadromuz var, iyi bir takım olacağız" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İsmail Kartal, Fenerbahçe ile perşembe günü görüşecek İsmail Kartal, Fenerbahçe ile perşembe günü görüşecek

Spor Toto Süper Lig, Hasan Kartal, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Kartal: Herhalde hocamız Rumence küfür etti, hakem de anladı attı - Son Dakika


Son Dakika
23:28 Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ivan Perisic, Acun Ilıcalı ile tatilde
23:24 Beraber tatildeler! Acun Ilıcalı'nın yanındaki futbolcuyu gören taraftarlar sosyal medyayı yıktılar
23:07 Putin, Wagner lideri Prigojin'i affetmedi: İsyanın liderleri adalet önüne çıkacak
23:03 Wagner askerlerine merhamet eden Putin, eski dostu Prigojin'i affetmedi: İsyanın liderleri adalet önüne çıkacak
22:50 Zaniolo'nun menajeri: Transfer dönemi uzun, teklifler gelirse değerlendirilir
22:46 Açık kapı bıraktı! Zaniolo'nun menajerinden net transfer açıklaması
22:26 Son Dakika! İsyan sonrası Putin, Wagner askerlerine şartlarını sundu: Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler
22:22 Son Dakika! İsyan sonrası Putin, Wagner askerlerine üç seçenek sundu: Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler
22:14 İzdiham yaşandı! Internacional taraftarları Valencia'yı coşkuyla karşıladı
22:10 Resmen izdiham yaşandı! Internacional taraftarları Valencia'yı bakın nasıl karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 23:36:47. #1.13#
SON DAKİKA: Hasan Kartal: Herhalde hocamız Rumence küfür etti, hakem de anladı attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement