Hasan Kartal: Maalesef 1 puanla dönüyoruz - Son Dakika

Hasan Kartal: Maalesef 1 puanla dönüyoruz

Hasan Kartal: Maalesef 1 puanla dönüyoruz
Son Güncelleme: 23.01.2021 21:52

"Sumudica inşallah Rize'de daha iyi olduğunu gösterir""Eksiklerimizi biliyoruz""Fenerbahçe'yi zorlayabiliriz"Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "Aslında ben bunu başarı kabul etmiyorum.

"Sumudica inşallah Rize'de daha iyi olduğunu gösterir"

"Eksiklerimizi biliyoruz"

" Fenerbahçe'yi zorlayabiliriz"

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "Aslında ben bunu başarı kabul etmiyorum. Kadromuzda birkaç tane daha iyi oyuncu olsaydı buradan 3 puanla giderdik ama maalesef 1 puanla dönüyoruz" dedi.Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mücadeleyi değerlendiren Kartal, "1-0'dan sonra 1-1 olması iyi olmadı. Neticede şanssızlık; kalecinin yakalayabileceği bir top bizim çocuğa çarptı ve girdi. Beraberlik de iyi bir puan. Başakşehir de inşallah daha iyi yerlerde olur. İyi, güzide bir kulübümüz ama 1-0 biz alsaydık daha iyi olurdu. Ne kadar eksiğimiz olmasına rağmen, yaklaşık 10-12 tane eksiğimiz olmasına rağmen bu şartlar altında takımımız çok iyi bir başarı gösterdi. Ana kadronun yokluğunu hiç aratmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. İnandılar, savaştılar ama galibiyet olsa daha iyi olurdu" diye konuştu."İNŞALLAH RİZE'DE DAHA İYİ OLDUĞUNU GÖSTERİR"Yeni teknik direktör Marius Sumudica hakkında ise Kartal, "İnşallah Rize'de daha iyi olduğunu gösterir. Müdahale ediyor. Bildiğim kadarıyla soyunma odasında da bazı şeyler söylüyor. Bizim Ersin hocamız da iyi. Gayet iyi yönetiyor. İnşallah o da ileride iyi bir aşamada olur ama çocukların mücadelesi hocalarımızın mücadelesi hepsini bir araya topladığın zaman başarıyı getiriyor. Aslında ben bunu başarı kabul etmiyorum. Kadromuzda birkaç tane daha iyi oyuncu olsaydı buradan 3 puanla giderdik ama maalesef 1 puanla dönüyoruz" ifadelerini kullandı. "EKSİKLERİMİZİ BİLİYORUZ"Transferle ilgili de konuşan başkan Kartal, "Eksiklerimizi biliyoruz. Hocamızla da görüştük. Hocamız da takımı inceledi, eksiklerimizi biliyor. Bu süreçte hocanın söylemi doğrultusunda 1-2 sporcu daha belki alırız ve kadroyu sağlamlaştırırız" dedi."FENERBAHÇE'Yİ ZORLAYABİLİRİZ"

Ligde haftaya Fenerbahçe ile oynayacak Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, zorlu karşılaşma ile ilgili ise "Fenerbahçe maçına kadar sanıyorum kadro biraz daha tamamlanır. Korona çıkanlar oluyor. Remy yetişecek mi bilmiyorum. Sağlık ekibine bağlı. İyi bir kadro ile çıkarsak Fenerbahçe'yi zorlayabiliriz. İnşallah elimizdeki çocuklar düzelir" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Hasan Kartal, Fenerbahçe, Rizespor, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Kartal: Maalesef 1 puanla dönüyoruz - Son Dakika


Son Dakika
23:58 Hakansız Inter hiç de iyi değil! 1 puanı son anda aldılar
23:42 Banyoda eşi tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı
23:37 ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, faiz oranlarını artırmaya hazır olduklarını belirtti
23:26 Miçotakis'ten Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama
23:21 Dile kolay tam 17 maç! Galatasaray'ın çılgın serisi devam ediyor
23:06 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet hasreti bir türlü dinmiyor
22:54 1 puana razı olan Okan Buruk'tan Kopenhag maçı sonrası itiraf: Mutlu değilim
22:51 Karabağ'da Rus Barış Gücü askerlerine saldırı düzenlendi
22:51 Adana'da madde bağımlısı kadın parktaki çeşmede herkesin gözü önünde banyo yaptı
22:22 Karabağ'da ateşkes kararı sonrası sokağa inen yüzlerce kişi, Erivan'ı yangın yerine çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 00:16:34. #1.12#
SON DAKİKA: Hasan Kartal: Maalesef 1 puanla dönüyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement