Kupada maçın ardından - Son Dakika

Kupada maçın ardından

Son Güncelleme: 14.01.2021 00:21

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, eski futbolcuları Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulundan (UÇK) aldığı cezayla ilgili, "Çaykur Rizespor yasal haklarını kullanıyor.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, eski futbolcuları Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulundan (UÇK) aldığı cezayla ilgili, "Çaykur Rizespor yasal haklarını kullanıyor. Hukuki süreçte sonuç ne olursa olsun uymak zorundayız. Haklı olan taraf kazanır." dedi.

Hasan Kartal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak elendikleri müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF UÇK'nin Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermesiyle ilgili görüşlerini aktaran Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan bir sözleşme var. Sözleşmenin en son maddesinde Çaykur Rizespor'un bir hakkı var. Sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonu var. Yasal olarak, bir iş sözleşmesi olarak baktığınızda hiçbir problem yok. Önceden anlaşılan ve karşılıklı imzalanan bir sözleşme. Bu sözleşme çerçevesinde de bizim sporcumuzla son gün görüşmelerimiz uygun olmadı. Opsiyonumuzu kullandık. Sporcumuz 6 maç kala sözleşmeyi feshederek ve çok sıkıntılı bir dönemde gitti. Gidişi tabii etik olarak doğru değil. Sözleşme gereği hiç doğru değil. Sözleşmenin maddesini size takdim edebilirim. Sözleşmeyle ilgili konuşanlar önce o maddeyi okuması gerekir. Futbolcu hakları, FIFA ve UEFA, önce bir onları bırak. Sözleşme ne diyor? Ona göre hareket etmek gerek diye düşünüyorum."

Hukuki sürecin devam ettiğine dikkati çeken Hasan Kartal, "Hukuki süreçte sonuç ne olursa olsun uymak zorundayız. Karşı çıkacak bir halimiz yok. Neticede 1-2 ay içinde sonuçlanır. Haklı olan taraf kazanır. Sonucu bekleyeceğiz." diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in Oğulcan Çağlayan'a verilen cezayı eleştirmesiyle ilgili de konuşan Kartal, şunları kaydetti:

"Konuşmayı yapanlar son maddeyi okusunlar. Son maddeyi okumadan 'Çaykur Rizespor nasıl yaptı?' diye bir kurumu suçlayacak şekilde konuşmasınlar. Önce derslerine bir çalışsınlar, daha sonra konuşsunlar. Derslerine çalışmadan konuşurlarsa sınıfta kalırlar. Bunlar yanlıştır. Önce inceleyin. Galatasaray güzide bir kulüp. Bunu yönetenler bilgi ve belge bulamıyorlarsa bizden istesinler. Bizden istediler de vermedik mi? Çaykur Rizespor yasal haklarını kullanıyor. Son maddeyi kullandık. Yapmasa mıydık? Sonuçta biz yöneticiyiz. Rizespor'un haklarını savunmazsak bizden sonra gelecekler hesap sormaz mı? İlla ki sorar. Biz yapmamız gerekeni yaptık."

Son olarak Beşiktaş maçını da değerlendiren Hasan Kartal, "Kupaya fazla ilgi duymamız bizim için biraz zor olurdu. Çünkü lig bizim için daha önemli. Güzel bir maçtı. Seyrettik, iyi oldu. Beşiktaş daha iyi yerlere gider inşallah." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kupada maçın ardından - Son Dakika


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