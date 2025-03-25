Hasan Şaş'tan futbolseverleri ikiye bölen Arda Güler sözleri - Son Dakika
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Hasan Şaş'tan futbolseverleri ikiye bölen Arda Güler sözleri

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Hasan Şaş, Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler hakkında çarpıcı bir Galatasaray iddiasında bulundu. Şaş, Arda'nın Galatasaray'a ihtiyacı olduğunu ve Galatasaray'ın da Arda'ya ihtiyacı olduğunu belirtti. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Arda için uygun olmadığını, Galatasaray'ın ise Arda'yı taşıyabilecek bir takım olduğunu ifade eden Şaş'ın o sözleri futbolseverleri ikiye böldü.

25.03.2025 08:44  Güncelleme: 09:10
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Eski Galatasaraylı futbolcu ve yardımcı teknik direktör Hasan Şaş, Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şaş, milli futbolcunun gelişimi için Galatasaray'a kiralık olarak gelmesi gerektiğini savundu.

"ARDA'NIN GALATASARAY'A İHTİYACI VAR"

Şaş Yeni Açık YouTube kanalında, "Arda Güler en son maçında bir şut çekti, Vinicius ile Mbappe'nin tepkisini çekti. Artık işi Real Madrid'de zor. Bu çocuktan güveni alırsan... Zaten çok oynamıyor. Ben tamamen formayı bir kenara koyarak düşünüyorum... Mertens, Galatasaray'dan gidecek. Galatasaray'ın Arda'ya, Arda'nın Galatasaray'a ihtiyacı var.

Fenerbahçe demiyorum çünkü orada Talisca var. Beşiktaş olmaz çünkü Beşiktaş daha tam takım olamadı. Galatasaray seyircisi ve takımı Arda'yı taşır.

Galatasaray'ın da ihtiyacı var, Arda'nın da var. Ben bunu transfer olarak değil, kiralık olarak söylüyorum. Seyirci faktörü var tekrar güveni kazanıyor. Galatasaray'da Mertens gidiyor, Ahmed Kutucu da oynayamaz orada. Galatasaray'ın çok ihtiyacı var böyle bir oyuncuya" dedi. Şaş'ın o sözleri futbolseverleri ikiye böldü.

Hasan Şaş\'tan futbolseverleri ikiye bölen Arda Güler sözleri

Real Madrid, Galatasaray, Fenerbahçe, Arda Güler, Hasan Şaş, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Şaş'tan futbolseverleri ikiye bölen Arda Güler sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Dracarys null:
    Arda nın gavatsaray a ihtiyacı yok. 47 28 Yanıtla
  • 78908900:
    GS alt yapıdan yetişenlere sahip çıktı da sıra Arda ya mı geldi. 44 7 Yanıtla
  • Gökhan Ü:
    Neden bölünüyorsunuz, Arda gibi bir topçuyu, hangi takımın taraftarı olduğunu önemsemeksizin, her takım bağrına basar, Arda da güveni asla boşa çıkarmaz.. 28 3 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    yusufa sahip çıkardınız fetocular 12 3 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik:
    Arda Real de kendine güvenini kaybetti. Cok yerinde bir yorum. Türkiye de yeniden kendine gelir. 9 2 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    ardanın galatasaraydan öğreneceği tek şey takla atmak olur.. 7 3 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    FRACSRYS ANANI MI SATTILAR ISYANDASIN. 4 1 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Herhalde çocuğu dövsünler diye çağırıyorsun Aktürkoğlu nu Fatih terim olmasaydı senmi alsaydın adamın elinden boğuyordu neredeyse bir değil iki defa adam dayak yedi sizin takımda böyle bir olay yaşanmadı bizde???? 2 1 Yanıtla
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