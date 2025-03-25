Hasan Şaş\'tan futbolseverleri ikiye bölen Arda Güler sözleri

Eski Galatasaraylı futbolcu ve yardımcı teknik direktör Hasan Şaş, Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şaş, milli futbolcunun gelişimi için Galatasaray'a kiralık olarak gelmesi gerektiğini savundu.

"ARDA'NIN GALATASARAY'A İHTİYACI VAR"

Şaş Yeni Açık YouTube kanalında, "Arda Güler en son maçında bir şut çekti, Vinicius ile Mbappe'nin tepkisini çekti. Artık işi Real Madrid'de zor. Bu çocuktan güveni alırsan... Zaten çok oynamıyor. Ben tamamen formayı bir kenara koyarak düşünüyorum... Mertens, Galatasaray'dan gidecek. Galatasaray'ın Arda'ya, Arda'nın Galatasaray'a ihtiyacı var.

Fenerbahçe demiyorum çünkü orada Talisca var. Beşiktaş olmaz çünkü Beşiktaş daha tam takım olamadı. Galatasaray seyircisi ve takımı Arda'yı taşır.

Galatasaray'ın da ihtiyacı var, Arda'nın da var. Ben bunu transfer olarak değil, kiralık olarak söylüyorum. Seyirci faktörü var tekrar güveni kazanıyor. Galatasaray'da Mertens gidiyor, Ahmed Kutucu da oynayamaz orada. Galatasaray'ın çok ihtiyacı var böyle bir oyuncuya" dedi. Şaş'ın o sözleri futbolseverleri ikiye böldü.