Hatay Büyükşehir Belediyespor - Adana Basketbol: 79 - 53 - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Adana Basketbol: 79 - 53

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Adana Basketbol: 79 - 53
Son Güncelleme: 19.01.2021 18:15

SALON: AntakyaHAKEMLER: Thomas Kerisit (xx), Kresimir Katic (xx), Tomi Panov (xx)HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jordin Canada (xxx) 17, İdil Türk (xx) 2, Kübra İmren Siyahdemir (xx) 6, Derin Yaya (xx), Özge Yavaş (xxx) 11, Gizem Başaran (xx) 9, Alexis Prince (xxx) 24, Hind Ben Abdelkader...

SALON: Antakya

HAKEMLER: Thomas Kerisit (xx), Kresimir Katic (xx), Tomi Panov (xx)HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jordin Canada (xxx) 17, İdil Türk (xx) 2, Kübra İmren Siyahdemir (xx) 6, Derin Yaya (xx), Özge Yavaş (xxx) 11, Gizem Başaran (xx) 9, Alexis Prince (xxx) 24, Hind Ben Abdelkader (xx), Astou Ndour (xxx) 10.ADANA BASKETBOL: Raushan Gültekin (xx) 2, Nathalie Fontaine (xxx) 11, Ezgi Manlacı (xxx) 4, Ladin Özel (xxx) 5, Öykü Taşkın (xx) 6, Gülfer Tokatlı (xx) 1, Shaqwedia Wallace (xxx) 14, İlknur Yıldızhan (xx) 10.1'İNCİ PERİYOT: 17 - 12İLK YARI: 38 - 253'ÜNCÜ PERİYOT: 61 - 37Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu ilk müsabakasında, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol ile karşılaştı. Hatay Büyükşehir Belediyespor, rakibini 79 - 53'lük skorla mağlup etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Hatay Büyükşehir Belediyespor - Adana Basketbol: 79 - 53 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediyespor - Adana Basketbol: 79 - 53 - Son Dakika
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