Hatayspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Spor

Hatayspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Hatayspor-Beşiktaş maçının ilk 11\'leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

02.12.2024 18:52
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, ligde çıktığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Haftaya 21 puanla giren Kara Kartal, Hatayspor maçını kazanarak puan sıralamasında daha üst sıralara yükselmek ve Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmak istiyor. Hatayspor ise 7 puanla düşme hattında bulunuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar.

BEŞİKTAŞ GALİBİYEYİ UNUTTU

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 4 karşılaşmada ise 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

KARA KARTAL'IN 3 EKSİĞİ VAR

Siyah-beyazlılarda 3 futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Ernest Muçi, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

4 İSİM DE KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok ve Jonas Svensson, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK

Beşiktaş, Hatayspor karşısında sahaya teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Siyah-beyazlı takımda üst üste yaşanan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde geçen sezon tüm kulvarlarda 12 kez sahada yer almıştı. Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 9. RANDEVU

Beşiktaş, Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 8 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 2'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig, Hatayspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mevlüt ARICI:
    serdar hocam başarılar turk gençlerimize formayı vermiş helallll 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Beşiktaş Belki Serdar Topraktepe İle Birşeyler Yapar 1 0 Yanıtla
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