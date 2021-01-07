Hatayspor, Gökhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Gökhan Karadeniz'in geçen sezon TFF 1. Lig'de kazanılan şampiyonlukta büyük katkısı olduğu kaydedilerek, "Emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.