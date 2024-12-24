Süper Lig ekibi son sıradaki takıma yenilen antrenöre yol verdi - Son Dakika
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Spor

Süper Lig ekibi son sıradaki takıma yenilen antrenöre yol verdi

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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür edildi ve bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi. Hatayspor'un son maçında Adana Demirspor'a 3-1 kaybetmesi sonrası Çalımbay ve ekibi tribünlerden tepki almıştı.

24.12.2024 14:29  Güncelleme: 14:38
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Hatayspor'da Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı

SADECE 1 GALİBİYET ALDI

Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon Süper Lig'de 12 resmi maça çıkan Hatayspor, bu maçlarda 1 galibiyet 5 beraberlik 6 mağlubiyet aldı.

Hatayspor'un son maçında Adana Demirspor'a 3-1 kaybetmesi sonrası Çalımbay ve ekibi tribünlerden tepki almıştı. Çalımbay yönetiminde bu sezon 12 resmi maça çıkan Hatayspor, bu maçlarda 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Süper Lig ekibi son sıradaki takıma yenilen antrenöre yol verdi

Adana Demirspor, Rıza Çalımbay, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig ekibi son sıradaki takıma yenilen antrenöre yol verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Emir null:
    "Yol verdi" yanlış üslup olmuş. Rıza Çalımbay değerli hocalardandır 4 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Adana Hatay kayseri trabzonspor düşsün inşallah 1 5 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    son sıradaki diyor kendisi de sondan bir önce ki takım:) 4 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sende Boş Adam Çıktın 1 1 Yanıtla
  • Apple User:
    bu nasıl bir üslup yol verdi ne demek biz mi yanlış haber uygulamasını takip ediyoruz siz mi yanlışsınız anlamadım bu haberi yayınlayan yazan beyninden şüphe ediyorum artık 2 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YA ADAMLARIN 8TAŞ VE 8TAŞ LILARA ALERJISI VAR CAKIYORLAR 8TAŞ LILAR UÇUYOR. BENIM ADAYIM FEROS 0 0 Yanıtla
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