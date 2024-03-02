Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk oluyor. Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Fenerbahçe haftaya topladığı 70 puanla ikinci sırada giriyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, geride kalan 27 haftada 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ile sahadan ayrıldı.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor 28. haftaya topladığı 29 puanla 16. sırada giriyor. Hatay ekibi, oynadığı 27 karşılaşmada 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 32 sarsarken kalesinde ise 37 gole engel olamadı.
Hatayspor; Erce, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Kerim, Matondo, Rivas, Bashiru, Mehdi, Halil, Pedro.
Fenerbahçe; Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Ferdi, Becao, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko.
5' Hatayspor etkili oynamaya başladı.
4' Halil savunma arkasına sarkan Rui Pedro'ya ara pasını yolladı ancak Becao araya girdi ve topu uzaklaştırdı.
3' Net fırsat kaçtı. Tadic sol kanattan ceza sahasına giren Szymanski'ye pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Szymasnki, Erce'yi geçemedi.
1' Maç başladı...
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