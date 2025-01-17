Canlı anlatım! Kıran kırana maçta 3. kez gol ofsayta takıldı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor'a konuk oluyor. Mersin Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalıyor. Zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 50 puanla haftaya zirvede girdi. Hatayspor ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada yer aldı. Hatayspor, yeni teknik direktörü Murat Şahin yönetimindeki ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak. Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.

İLK 11'LER

Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Abdülkadir, Rivas, Fernandes, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

CANLI ANLATIM

90' Maçın sonuna 7 dakika ilave edildi.

85' Kullanılan köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

84' Massanga, orta alandan topu taşıyarak rakip ceza sahasına hareketlenen Aboubakar'a havadan bir pas gönderdi ancak araya son anda Jakobs girerek topu dışarı gönderdi. Hatayspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

83' Barış Alper, rakip yarı alanın solunda J. Fernandes'e faul yaptı. Hatayspor, serbest vuruş kullanacak.

82' Galatasaray'da Torreira yerine Batshuayi mücadeleye dahil oldu.

81' TEHLİKELİ ATAK! Osimhen, rakip yarı sahanın sağından atağa çıkan Barış Alper'e yerden bir pas gönderdi. Barış Alper, topu hızla sürerek penaltı noktasının sağında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Barış'ın ceza sahasına yerden çevirdiği topa ceza alanında kimse dokunamadı.

80' Mücadelede son 10 dakikalık bölüme girdik.

79' OFSAYT! Kullanılan köşe vuruşunda Davinson Sanchez'in, ceza sahasında yaptığı kafa vuruşu arka direkte Barış Alper'in önünde kaldı. Barış, tek dokunuşla topu ağlara gönderdi ancak pozisyonun ardından ofsayt kararı çıktı.

78' Jakobs, sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi ancak savunma araya girerek topu dışarı gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

76' Barış Alper, sağ kanatta iki oyuncudan sıyrılıp ceza sahasına ortaladı. Kaleci Bekaj topu yumruklayarak tehlikeyi önledi.

75' Kullanılan köşe vuruşunda Hatayspor savunması topu karşılayarak tehlikeyi önledi.

74' Barış Alper'in kullandığı serbest vuruş baraja çarparak üstten dışarı gitti. Galatasaray, sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

73' Hatayspor'da Abdülkadir Parmak, Cemali Sertel ve Rivas'ın yerine Boutobba, Kerim Alıcı ve Massanga oyuna dahil oldu.

71' Kerem Demirbay, rakip ceza yayının sol tarafında Görkem'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

70' Mücadelede son 20 dakikalık bölüme girdik.

69' OFSAYT! Sallai'nin ceza yayından çektiği şut savunmadan sekerek penaltı noktasının üzerinde Osimhen'in önünde kaldı. Osimhen, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı..

67' Mücadelenin bu dakikalarında tempo bir hayli arttı.

65' TEHLİKELİ ATAK! Kerem Demirbay, ceza sahasının solundan çzigiye inerek kale sahasına çevirdi. Herkesi geçen topta Barış Alper, 6 pasın gerisinde topla buluştu. Bekletmeden vuruşunu yapan Barış, topu farklı şekilde auta gönderdi.

64' ÖNEMLİ POZİSYON! Yunus Akgün'ün sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Osimhen kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bekaj topu çeldi.

62' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanattan ceza yayına gönderilen uzun topu Osimhen, tek dokunuşla Mertens'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Mertens, kaleye yakın mesafeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Bekaj, topu kurtarmayı başardı.

61' ÖNEMLİ POZİSYON! Osimhen, ceza yayının solundan arka direğe ortaladı. Barış Alper'in gelişine yaptığı vuruş uzak direğin yanından dışarı çıktı. Hatayspor, kale vuruşu kullanacak.

60' Mücadelede son yarım saatlik bölüme girdik.

59' Kamil Ahmet, orta sahanın solunda Barış Alper'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

57' TEHLİKELİ ATAK! Mertens, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı penaltı noktasında Osimhen, topa dokunuşunu yaptı ancak top kalenin üstünden az farkla dışarı gitti.

56' GOOOLLL! Hatayspor 1-1 Galatasaray (Victor Osimhen)

54' PENALTI! Hakem Cihan Aydın, monitörde pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret etti. Topun başında Osimhen.

52' Barış Alper, sol kanattan topu sürerek ceza sahasının sağındaki Mertens'e yerden bir pas gönderdi. Mertens, Cemali ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, pozisyon için devam kararı verdi. Ancak, VAR'dan gelen uyarı üzerine Cihan Aydın pozisyonu izlemek için monitöre davet edildi.

51' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Mertens, kale sahasına ortasını yaptı. Davinson Sanchez'in kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı gitti. Hatayspor, kale vuruşu kullanacak.

50' Kullanılan köşe vuruşunda Aboubakar ön direkte topu karşıladı. Galatasaray, aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanacak.

50' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta Abdülkadir, topu karşılayarak dışarı gönderdi. Galatasaray, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

49' Sallai, rakip yarı alanın sağında Joelsen Fernandes'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Topun başında Mertens.

48' Kullanılan kornerde Osimhen ön direkte topu karşıladı. Sol kanata açılan topta Görkem, ceza sahasına ortaladı. Kaleye yakın mesafeden Calvo, kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Muslera'da kaldı.

47' Joelson Fernandes'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Sallai, topa müdahale ederek dışarı gönderdi. Hatayspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

46'İkinci yarı Galatasaray'ın santra atışıyla başladı.

46'Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan yerine Sallai ve Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

45+3' Paslaşılarak kullanılan serbest vuruş sonrasında hakem Cihan Aydın, karşılaşmanın. ilk yarısını bitirdi.

45+2' Diack, orta sahanın solunda Mertens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

45+1' TEHLİKELİ ATAK! Torreira'nın merkezden ceza yayının solunda Yunus Akgün'e verdiği pasta Yunus, ceza sahasının solundan sol ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Bekaj'da kaldı.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

44' TEHLİKELİ ATAK! Yunus Akgün, sağ kanattan ceza sahasına etkili bir orta yaptı. Arka direkte Osimhen topu Torreira'ya indirdi. Torreira, bekletmeden altıpas içerisindeki Barış Alper'e pasını aktardı. Ancak Barış Alper, yakın mesafeden topu ıskalayınca fırsat kaçtı. Sonrasında Hatayspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

43' Aboubakar'ın sol kanattan ceza sahasına koşu yapan Rivas'a gönderdiği uzun top doğrudan dışarı çıktı.

41' Görkem, orta alandan topu taşıyarak rakip kaleye hareketlenen Aboubakar'a yerden pasını gönderdi ancak top sol kanata açıldı. Aboubakar, sol kanatta çizgide yakaladığı topu gerisinden gelen Rivas'a aktardı. Rivas'ın ceza yayı solundan sağ ayak içiyle yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı gitti.

37' Orta alanda Rivas, sağ kanatta bulunan Kamil Ahmet'e yerden pasını gönderdi. Kamil Ahmet, ceza sahasına ortalamak istedi ancak top farklı şekilde dışarı gitti. Galatasaray, kale vuruşu kullanacak.

36' Jakobs'un sol kanattan ceza sahasına açtığı orta kaleci Bekaj'da kaldı.

32' Yunus Akgün, ceza yayından sol ayağıyla şutunu çekti fakat savunma araya girerek tehlikeyi önledi. Pozisyonun ardından Galatasaraylı oyuncular hakem Cihan Aydın'a penaltı itirazlarında bulundu.

30' Mücadelede ilk yarım saatlik bölümü geride bıraktık.

29' Kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktasının solunda Aboubakar'ın yaptığı kafa vuruşunu Galatasaray savunması karşıladı, ancak top ceza sahasından uzaklaştırılamadı. Yaşanan karambolde Cemali, kaleye yakın mesafeden topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

28' GOOOLLL! Hatayspor 1-0 Galatasaray (Cemali)

27' Joelson Fernandes'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmada Jakobs, topu karşılayarak dışarı gönderdi. Hatayspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

26' OFSAYT! Yunus Akgün, sağ kanattan rakip ceza yayına hareketlenen Osimhen'e derin bir top gönderdi. Osimhen ceza sahası içinde gelişine bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

25' Görkem'in ceza yayından sağ ayak üstüyle yaptığı vuruş kaleci Muslera'da kaldı.

23' Kullanılan köşe vuruşunda Osimhen, ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı ancak top kalenin üstünden dışarı gitti.

22'Torreira'nın orta alandan sağ kanatta koşu yapan Kaan'a gönderdiği pasta Kaan, bekletmeden topu içeriye çevirdi. Savunmada Calvo araya girerek topu dışarı gönderdi. Galatasaray, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

20' Karşılaşmada ilk 20 dakikalık bölümü geride bıraktık.

19' Mücadelenin bu dakikalarında tempo yükseldi.

18' Kaan Ayhan, orta sahada Joelson Fernandes'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

15' DİREKTEN DÖNDÜ! Yunus Akgün, ceza sahasının sağından çizgiye inerek ceza yayında bulunan Torreira'ya pasını verdi. Torreira'nın sağ ayak içiyle yaptığı vuruş direkten geri döndü.

13' Abdülkadir, orta alandan rakip kaleye koşu yapan Aboubakar'a uzun bir top gönderdi ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti.

12' Mücadelenin bu dakikasında Hatayspor %29 - %71 Galatasaray topa hakim.

10' Mücadelede ilk 10 dakikalık bölümü geride bıraktık.

9' Yunus Akgün, sağ kanattan topu taşıyarak ceza sahasına girdi. Sonrasında penaltı noktasının sağında bulunan Berkan Kutlu'ya pasını aktardı. Berkan'ın sağ ayak içiyle bekletmeden yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

8' Davinson Sanchez'in kendi yarı alanından rakip kaleye koşu yapan Barış Alper'e gönderdiği uzun topta meşin yuvarlak kaleci Bekaj'da kaldı.

6' Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Hatayspor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

4' Kilama'nın kendi yarı sahasından hücum bölgesine gönderdiği uzun topta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

1' İlk düdük çaldı.