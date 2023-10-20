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Hatayspor maçında forma giyecekler mi? F.Bahçe'de Serdar Aziz ve King sakatlandı - Son Dakika

Hatayspor maçında forma giyecekler mi? F.Bahçe'de Serdar Aziz ve King sakatlandı

Son Güncelleme: 20.10.2023 17:33

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye Serdar Aziz ve Joshua King'den kötü haber geldi. Antrenmanda ayak bileğine darbe alan Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık, Joshua King'in ise sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık, Joshua King'in ise sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda dün yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan Serdar Aziz'in Altunizade Hastanesinde görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Sol arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Joshua King'in de görüntülemesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. İki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye şok! Serdar Aziz ve King sakatlandı

<a class='keyword-sd' href='/hatayspor/' title='Hatayspor'>Hatayspor</a> maçında forma giyecekler mi? F.Bahçe'de Serdar Aziz ve King sakatlandı
Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye şok! Serdar Aziz ve King sakatlandı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Serdar Aziz, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor maçında forma giyecekler mi? F.Bahçe'de Serdar Aziz ve King sakatlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatayspor maçında forma giyecekler mi? F.Bahçe'de Serdar Aziz ve King sakatlandı - Son Dakika
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