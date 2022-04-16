Hatayspor-Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
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Hatayspor-Sivasspor maçının ardından

16.04.2022 16:53
Hatayspor-Sivasspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, skordan memnun olmadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, skordan memnun olmadıklarını söyledi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın genel anlamda bekledikleri şekilde geçmediğini belirtti.

Sahalarında daha baskılı, arzulu oynayıp, topun ağırlıkla kendilerinde olmasını beklediğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tabii ki skordan memnun değilim. Oyundan ise memnun olduğum bölümler var. Genel anlamda beklediğimiz, istediğimiz şekilde bir oyun olmadı. Topun bizde olduğu bölümlerde dikine paslarla hücum yapmayı çalıştık. Bugün maalesef daha fazla birinci bölgeden üçüncü bölgeye yüksek toplarla hücum yapmayı denedik. Ancak böyle bir oyun anlayışını ne ben söyledim, ne de zaten öyle bir oyun anlayışımız var. Sanırım savunmadan çıkarken orta saha oyuncularımızın hareketsizliğinden, oyunu daha fazla üçüncü bölgeye aktararak orada pozisyon bulmaya çalıştık. Onda da başarılı olamadık."

Maçın ikinci yarısında yakaladıkları net pozisyonları olduğunu ve golü de bu bölümde bulduklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Oyunun genelinde galibiyeti hak ettik mi? Bence hak etmedik. İki takımın da bir puanı hak ettiğini düşünüyorum. Penaltı doğru karar ama bizim de burada kendimizi bir sorgulamamız lazım. Sezon içerisinde bu 8'inci penaltımızdı. Yanlış bilmiyorsam 5'inci ele çarparak meydana gelen penaltı. Hani bunu da açıkçası bir hoca olarak ben nasıl çalıştırayım? Oyuncuya kenar ortası yapılırken kollarını aç veya kapat dememe gerek olmadığını düşünüyorum ama maalesef futbol içinde ani refleksler oluşuyor. Üzgünüm."

Erdoğan, kalan 5 maçta maksimum puan toplayarak ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Hatayspor-Sivasspor maçının ardından
Hatayspor-Sivasspor maçının ardından
Hatayspor-Sivasspor maçının ardından
Hatayspor-Sivasspor maçının ardından

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Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Hatayspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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