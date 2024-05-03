Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi - Son Dakika
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Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi

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Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı. Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Volkan Demirel her zaman şehrimizin ve kulübümüzün bir değeri olarak kalacaktır" ifadeleri yer aldı.

03.05.2024 16:22  Güncelleme: 16:45
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Süper Lig'de bu sezon sıkıntılı günler geçiren ve düşme potasında bulunan Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını açıkladı.

"ŞEHRİMİZİN VE KULÜBÜMÜZÜN BİR DEĞERİ OLARAK KALACAKTIR"

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinden bu yana kulübümüz ve şehrimiz için hiç düşünmeden ve yorulmadan çalışan, takımımızın 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunda mücadele etmesi için depremden hemen sonra her türlü çalışmayı titizlikle yöneten Volkan Demirel hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz. Volkan Demirel her zaman şehrimizin ve kulübümüzün bir değeri olarak kalacaktır" ifadeleri yer aldı.

Hatayspor\'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Volkan Demirel, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Depechs Modes: yallah 4 19 Yanıtla
  • ferhat eser: şampiyon fenerbahçe önümüzdeki sezon volkana alt yapıda görev verir sıkıntı yok kupa Beşiktaşın şampiyonluk fenerbahçenin 10 6 Yanıtla
    Fatih DEMiRKAYA: Kolonya mı içtin ? 3 0
  • Mesut Erdoğan: Çok mücadele etti, enkaza dönmüş koca şehire umut olmaya çalıştı, çok sağlam düzgün bir karakter, insan evladı olduğuna şahit olduk, teşekkürler volkan hocam. 5 2 Yanıtla
  • Sümbül Dağı: Sen bir mahalle takımına teknik direktör ol 1 6 Yanıtla
  • TURGAY KAYAOĞLU: e nede olsa takım düşüyor sorumluluk ona aitti ne olacak şimdi Hatay sporu ligde tutup volkanimi düşürecegiz 1 5 Yanıtla

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