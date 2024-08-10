Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli - Son Dakika
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Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli

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Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Galatasaray'a karşı 2-1 kaybettikleri maçın ardından penaltı pozisyonunun incelenmesi gerektiğini belirtti. Pulat, "İsteriz ki büyük takımlar daha iyi pozisyonlar la galip gelsinler. Rakibimizin de galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum ama penaltı pozisyonunun bir daha izlenmesini de yorumcu büyüklerimden rica ediyorum" dedi.

10.08.2024 10:07  Güncelleme: 10:17
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Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Süper Lig'in açılış maçında 2-1 kaybedilen Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin penaltı pozisyonu hakkında konuşan Palut, "Galatasaray ön alanda kaptığı toplarla skoru değiştiren bir takım. Biz geriden oyun kurarken uzuna göre oyun kurguladık. Galatasaray'ın çabuk geri çıkışlarına ikinci bölgede bekleyerek karşılık verdik" dedi.

"PENALTI POZİSYONUNUN ÇOK AĞIR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Pulat konuşmasını, "Maalesef bir penaltı pozisyonu sizin hayallerinizi yıkabiliyor. Geçen sene de bunun benzeri bir pozisyonu yaşamıştık. Bunlara artık alışacağız. Oyuncularım bugün ruh koydu sahaya. Böyle bir penaltı ile evimize gidiyor olmak bizim canımızı acıtıyor. İsteriz ki büyük takımlar daha iyi pozisyonlar la galip gelsinler. Rakibimizin de galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum ama penaltı pozisyonunun bir daha izlenmesini de yorumcu büyüklerimden rica ediyorum" sözleriyle noktaladı.

Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli

Özhan Pulat, Galatasaray, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ferhat eser: buna penaltı diyen iyi niyetli değildir niyeti kötü olanın işi rast gitmez 48 66 Yanıtla
  • Ali Kublay: Olur. İnceledik: Penaltı 55 48 Yanıtla
  • mustafa sagdic: klasik gs alisin hep ayni. dara dustumu bir uyduruk penalti geliyor hep 44 46 Yanıtla
  • Ankara null: net penalti butun yorumcular penalti diyor bu neyin kafasi yaa 44 32 Yanıtla
  • mustafa sagdic: tam tersi olsa hatay a penalti kullabdirirmiydi ?? 27 16 Yanıtla
  • Alpi: İncelendi net penaltı .gündem yaptın konuşuldun hadi evine şimdi .boş muhabbet yapma 22 18 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı: İstanbul takımları sürekli böyle kazanmıyor mu? 12 23 Yanıtla
  • İbrahim: Net penaltı kalleciyle karşı karşıya yorumcularda penaltı diyor... 20 12 Yanıtla
  • Ümit Aytar: ağlama sezonu açıldı bebeler piste çıktı gene 17 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: INCELEDIM NET PENALTI, AYNI PERFORMANSI KUSLARA KARSI DA BEKLIYORUZ, 12 12 Yanıtla
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