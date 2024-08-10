Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli

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Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Süper Lig'in açılış maçında 2-1 kaybedilen Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin penaltı pozisyonu hakkında konuşan Palut, "Galatasaray ön alanda kaptığı toplarla skoru değiştiren bir takım. Biz geriden oyun kurarken uzuna göre oyun kurguladık. Galatasaray'ın çabuk geri çıkışlarına ikinci bölgede bekleyerek karşılık verdik" dedi.

"PENALTI POZİSYONUNUN ÇOK AĞIR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Pulat konuşmasını, "Maalesef bir penaltı pozisyonu sizin hayallerinizi yıkabiliyor. Geçen sene de bunun benzeri bir pozisyonu yaşamıştık. Bunlara artık alışacağız. Oyuncularım bugün ruh koydu sahaya. Böyle bir penaltı ile evimize gidiyor olmak bizim canımızı acıtıyor. İsteriz ki büyük takımlar daha iyi pozisyonlar la galip gelsinler. Rakibimizin de galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum ama penaltı pozisyonunun bir daha izlenmesini de yorumcu büyüklerimden rica ediyorum" sözleriyle noktaladı.